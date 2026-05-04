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Cast für Musical "Der Teufel trägt Prada" steht fest

Bild: Matt Crockett / Stage Entertainement
  • 30. September 2026

Die Besetzung für Hamburgs neue Musical-Attraktion "Der Teufel trägt Prada" steht fest.

Stage Entertainment hat den Cast für das Stück veröffentlicht: Die Rolle der Andy Sachs wird von Isabel Waltsgott übernommen, Alexandra-Yoana Alexandrova betritt als Emily, Elindo Avastia als Nigel die Bühne. Schon zuvor hatte festgestanden, dass Florence Kasumba die Chefredakteurin Miranda Priestly verkörpern wird (queer.de berichtete).

Das Stück mit Musik von Elton John basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2006 und soll von Dezember an auf die Bühne kommen. Die Aufführung ist im Stage Theater Neue Flora geplant, Tickets sind bereits erhältlich. Bis Ende Oktober läuft dort noch "Tarzan".

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In "Der Teufel trägt Prada" ergattert die frischgebackene Journalistin Andy Sachs einen Job beim renommierten Modemagazin Runway  und arbeitet fortan für die gefürchtetste Ikone der Modewelt: Chefredakteurin Miranda Priestly. Um deren unmögliche Forderungen zu erfüllen, opfert Andy ihr Privatleben und lässt sich zunehmend von einer glamourösen Welt verführen, die sie einst verachtet hat.

Andy-Darstellerin Isabel Waltsgott war zuletzt als Scaramouche in "We Will Rock You" zu sehen. Nigel-Schauspieler Elindo Avastia ist für das Hamburger Publikum kein Unbekannter. Bis zum 25. Oktober steht er noch als Ensemble-Mitglied bei "Tarzan" auf der Bühne. Auch als Schneemann Olaf in "Die Eiskönigin" war er in der Hansestadt bereits zu sehen. (dpa/cw)

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