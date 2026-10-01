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Wenn Dragqueen Leichen bestatten

Bild: Just Gorgeous
  • 01. Oktober 2026

Im Queer Museum Vienna wird heute die neue Ausstellung "Queer Immortality  Der Tod muss ein*e nichtbinäre*r Wiener*in sein" eröffnet.

Die Schau widmet sich queeren Formen des Erinnerns. "Traditionelle Rituale des Sterbens und Trauerns werden queeren Lebensrealitäten oft nicht gerecht", heißt es von den Verantwortlichen. Queere Identitäten würden nach dem Tod häufig ausgelöscht oder umgedeutet, Wahlfamilien blieben bei den Ritualen außen vor. Die Schau entwirft deshalb Perspektiven für queere Begräbnisse und Grabstätten.

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Zu sehen sind unter anderem Fotoarbeiten von Aktivist*innen aus St. Marx, die den Verlust ihres Freiraums verarbeiten, und die Webserie "Just Gorgeous  Beauty for Dead People", in der Dragqueens als Leichenbestatter*innen arbeiten. Das Kollektiv Heathers stellt in performativen Installationen jene Nebenfiguren in den Mittelpunkt, die in Horrorfilmen als Erste sterben. Auch Vampire spielen eine Rolle: Sie stehen in Kunst und Literatur seit Langem für verbotenes Begehren und verborgene Subkulturen. Eine Auswahl der Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

Die von Barbara Stöhr kuratierte Ausstellung ist bis zum 24. Januar 2027 im Queer Museum Vienna (Baumgartner Höhe 1140 Wien) zu sehen. Das Museum ist donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (cw)
Galerie:
Queer Immortality
10 Bilder
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