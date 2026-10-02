Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5420

Nackte Männer, unretuschiert

  • 02. Oktober 2026
Bild: Untitled, from the series "Topographie du désir" (2026) © Patrick Bélanger

Der kanadische Fotograf Patrick Bélanger legt mit "Topographie du désir" einen eindrucksvollen Bildband vor.

Das im August 2026 im Selbstverlag erschienene Buch richtet den Blick auf nackte Männer im natürlichen Tageslicht  in ausdrucksstarken Schwarz-Weiß- und Farb-Aufnahmen, bewusst unretuschiert und unmittelbar. Narben, Haare und gealterte Haut bleiben sichtbar. Unter diesem Licht, sagt Bélanger, wirke der Körper wie eine Landschaft: die Schulter wie ein Grat, der untere Rücken wie ein Tal. Daher stamme der Titel des Buchs.

Der Fotograf stammt aus der Baie-des-Chaleurs in Québec, lebt in Montréal und arbeitet nach eigenen Angaben seit 2015 am männlichen Akt. Der Band versammelt 80 Fotografien von 14 Männern, die keine Profimodels sind. Ihr Alter und ihre Körper unterscheiden sich bewusst, namentlich genannt wird niemand. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

- Werbung -

Der männliche Körper zirkuliere zwischen zwei Regimen, schreibt Bélanger: Das eine konsumiere ihn, das andere verkaufe ihn. Er wolle "schauen, ohne zu besitzen". Ihn interessierten Sinnlichkeit und Begehren von Männern, die gewöhnliche Bilder nicht mehr zeigten, und die Schönheit des Älterwerdens. Das sei kein politisches Argument, sondern eine ästhetische Entscheidung.

Der Fotoband "Topographie du désir" kann zum Preis von 49,99 kanadischen Dollar (31,20 Euro) zzgl. Versandkosten auf blurb.ca bestellt werden. (cw/pm)

Links zum Thema:
» Homepage von Patrick Bélanger

Galerie:
Patrick Bélanger: Topographie du désir
12 Bilder
Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Wenn Dragqueen Leichen bestatten (01.10.)

Cast für Musical "Der Teufel trägt Prada" steht fest (30.09.)

Nicht einboxen lassen: Queere Berliner*innen gegen die AfD (29.09.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
"Obszönität"
Türkei: Schwulem Sänger drohen drei Jahre Haft
Vandalismus
Berlin: Regenbogen­bank zum dritten Mal in einer Woche beschädigt
Fachtag
NRW: Familien- und Innenministerium gemeinsam gegen queer­feindliche Gewalt
Freund öffnete die Tür
Hayden Panettiere: Polizeieinsatz eine Woche vor ihrem Tod
Köln
Dada Stievermann ist tot
Stellenausschreibung
Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Referent*in für Kommunikation (m/w/d/x)
Stellenausschreibung
Jugendnetzwerk Lambda Bayern sucht Werkstudent*in
Einstieg in HIV-Prävention
Grindr kauft PrEP-Anbieter Freddie für 250 Millionen Dollar