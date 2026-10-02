Nackte Männer, unretuschiert

02. Oktober 2026

Bild: Untitled, from the series "Topographie du désir" (2026) © Patrick Bélanger

Der kanadische Fotograf Patrick Bélanger legt mit "Topographie du désir" einen eindrucksvollen Bildband vor.



Das im August 2026 im Selbstverlag erschienene Buch richtet den Blick auf nackte Männer im natürlichen Tageslicht  in ausdrucksstarken Schwarz-Weiß- und Farb-Aufnahmen, bewusst unretuschiert und unmittelbar. Narben, Haare und gealterte Haut bleiben sichtbar. Unter diesem Licht, sagt Bélanger, wirke der Körper wie eine Landschaft: die Schulter wie ein Grat, der untere Rücken wie ein Tal. Daher stamme der Titel des Buchs.



Der Fotograf stammt aus der Baie-des-Chaleurs in Québec, lebt in Montréal und arbeitet nach eigenen Angaben seit 2015 am männlichen Akt. Der Band versammelt 80 Fotografien von 14 Männern, die keine Profimodels sind. Ihr Alter und ihre Körper unterscheiden sich bewusst, namentlich genannt wird niemand. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

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Der männliche Körper zirkuliere zwischen zwei Regimen, schreibt Bélanger: Das eine konsumiere ihn, das andere verkaufe ihn. Er wolle "schauen, ohne zu besitzen". Ihn interessierten Sinnlichkeit und Begehren von Männern, die gewöhnliche Bilder nicht mehr zeigten, und die Schönheit des Älterwerdens. Das sei kein politisches Argument, sondern eine ästhetische Entscheidung.



Der Fotoband "Topographie du désir" kann zum Preis von 49,99 kanadischen Dollar (31,20 Euro) zzgl. Versandkosten auf blurb.ca bestellt werden. (cw/pm)



Patrick Bélanger: Topographie du désir

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