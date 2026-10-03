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Wo man in Berlin nackt tanzen kann

Bild: ZDF / ARD Kultur / MDR / Starkl-Film /Maciej Rolbiecki
  • 03. Oktober 2026

Jetzt in der ARD-Mediathek: Die neue Doku "One Night at KitKat" erlaubt einen weiteren Blick hinter die Kulissen des sexpositiven Berliner Kult-Clubs.

Regie führte das iranische Duo Mohsen Najafimehri und Diba Darbari. Erstmals durfte ein Filmteam an den berühmten Samstagabenden im Club drehen, obwohl dort sonst Handys und Kameras tabu sind.

Laut ARD gewährt die Dokumentation "intim, ungeschönt und ohne Wertung" einen exklusiven Einblick in eine Nacht im KitKat. Gäste und Mitarbeitende erzählen von Selbstakzeptanz, Body Positivity und Gemeinschaft, aber auch von persönlichen Grenzen, Sicherheit und gegenseitigem Respekt.

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ARD-Kultur-Programmgeschäftsführer Kristian Costa-Zahn sagt, man habe Menschen "in sehr persönlichen Momenten" begleiten können. So entstehe "ein Blick auf eine Welt, über die viele sprechen, die aber nur wenige wirklich kennen".

Wegen expliziter Szenen ist der Film in der ARD-Mediathek ohne Altersverifikation erst ab 22 Uhr zu sehen. Im Fernsehen läuft die Doku am Donnerstag, den 8. Oktober 2026 um 22:55 Uhr bei 3sat.

Erst im September war mit "KitKatClub  Kinks of Berlin" von Philipp Fussenegger ein Dokumentarfilm über den sehr queeren Club in die Kinos gekommen (queer.de berichtete). (cw)

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