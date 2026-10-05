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Eindrucksvolle Posen im MK&G

  • 05. Oktober 2026
Charles Gesmar, Guy Sarlin, Frankreich, 1925, MK&G

In der vierten Ausgabe der "Schubladenschau" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) dreht sich alles um das Thema Tanz.

Zu sehen sind ab 9. Oktober insgesamt 125 Arbeiten aus über 100 Jahren, die zeigen, wie vielfältig Bewegung dargestellt werden kann. Die Gestalter*innen fangen Bewegung auf ganz unterschiedliche Weise ein: durch eindrucksvolle Posen, Bewegungsunschärfe, Reihungen oder abstrahierten Formen. Auch die Schrift scheint mitunter zu tanzen. Fotografie und Zeichnung, Schwarz-Weiß und Farbe schaffen dabei ganz unterschiedliche Stimmungen und Ausdrucksformen.

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Im Mittelpunkt stehen Plakate von Tanzveranstaltungen internationaler Choreograph*innen  darunter Alvin Ailey, Pina Bausch, Jérôme Bel, Trisha Brown, Merce Cunningham, Mary Wigman und Sasha Waltz. Ergänzt wird die Schau durch ausgewählte Filmplakate und Werbemotive. Video-Sequenzen aus bekannten Filmklassikern sorgen zusätzlich für Inspiration. Ein Quiz und ein Suchspiel laden das Publikum zum Mitmachen ein  und selbstverständlich darf getanzt werden!

Die Ausstellung ist vom 9. Oktober 2026 bis 25. April 2027 im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) zu sehen. (cw/pm)

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