Eindrucksvolle Posen im MK&G

05. Oktober 2026

Charles Gesmar, Guy Sarlin, Frankreich, 1925, MK&G

In der vierten Ausgabe der "Schubladenschau" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) dreht sich alles um das Thema Tanz.



Zu sehen sind ab 9. Oktober insgesamt 125 Arbeiten aus über 100 Jahren, die zeigen, wie vielfältig Bewegung dargestellt werden kann. Die Gestalter*innen fangen Bewegung auf ganz unterschiedliche Weise ein: durch eindrucksvolle Posen, Bewegungsunschärfe, Reihungen oder abstrahierten Formen. Auch die Schrift scheint mitunter zu tanzen. Fotografie und Zeichnung, Schwarz-Weiß und Farbe schaffen dabei ganz unterschiedliche Stimmungen und Ausdrucksformen.

- Werbung -



Im Mittelpunkt stehen Plakate von Tanzveranstaltungen internationaler Choreograph*innen  darunter Alvin Ailey, Pina Bausch, Jérôme Bel, Trisha Brown, Merce Cunningham, Mary Wigman und Sasha Waltz. Ergänzt wird die Schau durch ausgewählte Filmplakate und Werbemotive. Video-Sequenzen aus bekannten Filmklassikern sorgen zusätzlich für Inspiration. Ein Quiz und ein Suchspiel laden das Publikum zum Mitmachen ein  und selbstverständlich darf getanzt werden!



Die Ausstellung ist vom 9. Oktober 2026 bis 25. April 2027 im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) zu sehen. (cw/pm)











