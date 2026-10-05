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Eindrucksvolle Posen im MK&G
- 05. Oktober 2026
In der vierten Ausgabe der "Schubladenschau" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) dreht sich alles um das Thema Tanz.
Zu sehen sind ab 9. Oktober insgesamt 125 Arbeiten aus über 100 Jahren, die zeigen, wie vielfältig Bewegung dargestellt werden kann. Die Gestalter*innen fangen Bewegung auf ganz unterschiedliche Weise ein: durch eindrucksvolle Posen, Bewegungsunschärfe, Reihungen oder abstrahierten Formen. Auch die Schrift scheint mitunter zu tanzen. Fotografie und Zeichnung, Schwarz-Weiß und Farbe schaffen dabei ganz unterschiedliche Stimmungen und Ausdrucksformen.
Im Mittelpunkt stehen Plakate von Tanzveranstaltungen internationaler Choreograph*innen darunter Alvin Ailey, Pina Bausch, Jérôme Bel, Trisha Brown, Merce Cunningham, Mary Wigman und Sasha Waltz. Ergänzt wird die Schau durch ausgewählte Filmplakate und Werbemotive. Video-Sequenzen aus bekannten Filmklassikern sorgen zusätzlich für Inspiration. Ein Quiz und ein Suchspiel laden das Publikum zum Mitmachen ein und selbstverständlich darf getanzt werden!
Die Ausstellung ist vom 9. Oktober 2026 bis 25. April 2027 im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) zu sehen. (cw/pm)