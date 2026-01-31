Simonetti moderiert Dresdner Opernball

06. Oktober 2026

Der queere Entertainer Riccardo Simonetti und die Sportmoderatorin Esther Sedlaczek moderieren den nächsten Semperopernball.



"Ich dachte mir, wenn man die Chance hat, so eine große, große glamouröse Show zu moderieren, also dann wäre man ja dumm, wenn man nein sagt", erklärte Simonetti am Montag auf einer Pressekonferenz in Dresden zum Semperopernball.



Der Moderator soll mit Sedlaczek zusammen durch die Ballnacht unter dem Motto "Vivi il momento  Eine Nacht in Elbflorenz" führen. Für das Motto mit italienischem Flair habe man eine passende Moderation gesucht, erklärte die Geschäftsführerin des Semperopernball-Betriebs, Trixie Steiner.



"Ich finde, das Motto ist super schön", sagte Simonetti, dessen Eltern beide aus Italien stammen. Er lebe selbst gern im Moment und auch die ein oder andere italienische Moderation sei für ihn natürlich kein Problem.

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Eine große Frage beschäftigte den Moderator aber noch: "Ich überlege jetzt schon fieberhaft, was ich tragen werde", sagte Simonetti. "Ich fände es total schön, wenn sich eine Designerin oder ein Designer aus Dresden oder Umgebung finden würde, die vielleicht Lust hätten etwas zusammen zu entwerfen", erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Denn er habe gern einen lokalen Bezug zu seinen Veranstaltungen. Er könne sich auch vorstellen, dafür einen Aufruf über Instagram zu starten.



Neben Simonetti und Sedlaczek sind bereits weitere prominente Gäste des Semperopernballs bekannt, der am 5. Februar 2027 stattfinden soll. Als vierter Bundespräsident in der Geschichte der Veranstaltung wird auch Frank-Walter Steinmeier am Dresdner Opernball teilnehmen. Außerdem wird der Schauspieler Jan Josef Liefers als Preisträger des Choros-Preises den Ball besuchen. (dpa/cw)











