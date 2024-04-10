Ein Orden für die Sichtbarmachung queerer Geschichte

07. Oktober 2026

Der Hamburger Historiker Gottfried Lorenz ist mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden  Kultursenator Carsten Brosda (SPD) überreichte die Auszeichnung am Dienstagabend im Hamburger Rathaus.



Gewürdigt werde sein jahrzehntelanges, herausragendes ehrenamtliches Engagement, insbesondere sein Einsatz für die Aufarbeitung der Verfolgung homosexueller Männer während der Zeit des Nationalsozialismus sowie sein außergewöhnliches Engagement für die Sichtbarmachung queerer Hamburger Geschichte, hieß es zur Begründung.



"Diese Ehrung ist eine hochverdiente Anerkennung seines außergewöhnlichen Wirkens, mit dem er einen aktiven Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft leistet, die in Freiheit und Vielfalt zusammenlebt", sagte Brosda anlässlich der Verleihung. Lorenz habe einen bedeutenden Beitrag zur Aufarbeitung eines lang verdrängten Kapitels der Hamburger Geschichte geleistet.



"Ich sehe den mir verliehenen Bundesverdienstorden als Auszeichnung für die Arbeit der gesamten Hamburger queeren Community", sagte Lorenz. Der promovierte Historiker und ehemalige Studiendirektor wurde 1940 in Schlesien geboren. Nach dem Abitur in Bederkesa studierte er in Göttingen und Saarbrücken Geschichte, Germanistik, Soziologie und Skandinavistik. 1968 wurde er im Fach Neuere Geschichte promoviert. Bis zu seiner Pensionierung war er als Lehrer für Deutsch und Geschichte tätig.

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Lorenz engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die Erforschung und Aufarbeitung der Geschichte homosexueller Männer in Hamburg. Er macht damit Schicksale queerer Menschen sichtbar und trägt zu ihrer Verankerung im kollektiven Gedächtnis bei. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Publikationen und Ausstellungen veröffentlicht.



Durch die Recherchen, die Lorenz gemeinsam mit Bernhard Rosenkranz und Ulf Bollmann durchführte und unter anderem im Buch "Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg. 1919-1969" publizierte, konnten zu knapp 70 Häftlingen, die aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher Homosexualität im KZ Neuengamme inhaftiert waren, biografische Angaben für die Datenbank der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte (SHGL) gewonnen werden. Seinen akribischen Recherchen ist es zudem mitzuverdanken, dass heute über 300 Stolpersteine in Hamburg an Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden.



Auch Ausstellungen und weitere erinnerungskulturelle Projekte gründen sich auf seine Expertise. Unter anderem kuratierte er zusammen mit Ulf Bollmann die Ausstellung "Liberales Hamburg? Homosexuellenverfolgung durch Polizei und Justiz nach 1945", die 2013 in der Grundbuchhalle und 2024 in aktualisierter Form im Oberlandesgericht Hamburg zu sehen war.



Er tritt zudem bei öffentlichen Veranstaltungen als Redner und Experte auf. So hielt er zur Rathausausstellung "Überlebt! Und nun? NS-Verfolgte in Hamburg nach ihrer Befreiung" im Januar 2020 einen Vortrag über die Situation homosexueller Männer in Hamburg nach ihrer Entlassung aus dem Konzentrationslager.



"Mit seiner Initiative zur Schaffung eines Denkortes für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat Lorenz gemeinsam mit seinen Mitstreiter*innen einen wichtigen Impuls für die Sichtbarkeit queeren Lebens in Geschichte und Gegenwart in Hamburg angestoßen", teilte die Behörde für Kultur und Medien mit. "Sowohl mit seiner ehrenamtlichen Forschungsarbeit als auch mit seinem Engagement in der Vermittlung hat er bedeutende Pionierarbeit geleistet."



Die Verleihung des Bundesverdienstordens stellt die höchste Anerkennung dar, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl vergibt. (cw/pm)











