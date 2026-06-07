Elton John und König Charles lauschen gemeinsam jungem Musiktalent

08. Oktober 2026

König Charles III. (77) hat sich am Mittwoch gemeinsam mit Sir Elton John (79) den Auftritt Singer-Songwriterin Skye Newman (22) angesehen.



Der Popstar, der eine große queere und insbesondere lesbische Fanbase besitzt, saß dabei direkt neben dem Monarchen. Anlass war der Start eines neuen Förderprogramms, das die Wohltätigkeitsorganisation des Königs, der King's Trust, gemeinsam mit dem Technologiekonzern Apple ins Leben gerufen hat.



Das Treffen fand in einem Musiksaal im Londoner Firmensitz des Unternehmens statt. Der liegt in der restaurierten Battersea Power Station im Südwesten der britischen Hauptstadt. Mit den sogenannten Creative Labs sollen junge Menschen praktische Fähigkeiten für eine Karriere in der Kreativbranche erwerben.



Für Skye Newman dürfte der Auftritt eine besondere Prüfung gewesen sein. Die BBC vergleicht das Publikum in der ersten Reihe mit einer ungewöhnlichen Jury im Stil der Castingshow "X Factor". Neben dem König und Elton John hörten auch dessen Ehemann David Furnish (63) und Apple-Chef Tim Cook (65) zu.

- Werbung -



Dass ausgerechnet Elton John an der Seite des Königs Platz nahm, kommt nicht von ungefähr. Der Sänger unterstützt die Stiftung seit vielen Jahren, die früher noch unter dem Namen Prince's Trust bekannt war. Darauf weist auch das britische Königshaus in einem Instagram-Beitrag zu dem Termin hin.



Abseits der Bühne nahm sich der König Zeit für die Teilnehmer*innen des Programms. Dabei lernte er auch Prophet Guillory kennen, der bei Apple Music für Künstlerbetreuung zuständig ist und als Mentor für junge Menschen gelobt wurde. Charles schien mit dessen Arbeit bereits vertraut zu sein. "Wow, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht", soll Guillory daraufhin gesagt haben.



Auch mit jungen Künstler*innen kam der Monarch ins Gespräch. Einer von ihnen erklärte laut BBC, die größte Hürde sei oft das Geld, das man brauche, um kreative Ideen überhaupt umsetzen zu können.



Genau hier setzt die Stiftung an. Der King's Trust wurde gegründet, um benachteiligten und ausgegrenzten jungen Menschen Chancen zu eröffnen. Bislang hat die Organisation nach Angaben der BBC rund 1,3 Millionen Menschen in Großbritannien unterstützt. In diesem Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen. Das neue Programm baut laut Königshaus auf einer langjährigen Partnerschaft auf und soll den Jugendlichen helfen, mögliche Berufswege auszuloten. (cw/spot)











