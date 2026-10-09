Drag Kings sichtbar machen: Katharina Bosse porträtiert Larry Long

09. Oktober 2026

Ein neuer Bildband widmet sich dem Leben des Bielefelder Drag Kings Larry Long.



Die Fotografin Katharina Bosse hat den Künstler über ein Jahr lang mit der Kamera begleitet, wie der Pariser Verlag Filigranes Éditions mitteilte. Das Buch "Drag King Larry Long" erscheint im November und ist nach Verlagsangaben der Sichtbarkeit queerer Kultur gewidmet.



Bosse dokumentierte Auftritte, das Netzwerk der Drag-Community und private Momente, "sowohl in als auch out of Drag". Das Ergebnis ist eine farbenfrohe Publikation im Punk-Zine-Stil mit 56 Fotografien und kurzen Texten von Larry Long und Bosse. Hinzu kommt eine Einführung des französischen Autors Sofian Aïssaoui.

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"Die meisten Menschen kennen Drag Queens. Drag Kings dagegen sind selten  und Larry Long ist entschlossen, das zu ändern", heißt es in der Mitteilung. Long kommt aus Bielefeld, "weit entfernt von den queeren Szenen in Berlin oder San Francisco". Das bedeute, "auf vielen Ebenen gegen Stereotype anzukämpfen und oft der einzige King auf der Bühne zu sein". Gemeinsam mit anderen Kings setze sich Long dafür ein, die Drag-King-Kultur sichtbarer zu machen.



Long sagt in dem Buch: "Drag ist immer politisch  es liegt in der Natur dessen, was wir tun: unsere eigenen queeren Visionen und Geschichten zu erzählen. Geschlechterrollen und gesellschaftliche Erwartungen zu hinterfragen  das ist immer ein Statement."



Der Bildband (ISBN 978-2-35046-676-7) hat 80 Seiten im Format 16 mal 21 Zentimeter, offene Bindung und eine Tasche. Die Texte sind auf Englisch und Französisch. Über die Website des Verlags kann das Buch vorbestellt werden. (cw)















