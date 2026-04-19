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Harald Glööckler, der Maler

  • 10. Oktober 2026
Bild: Harald Glööckler

Bunt, expressiv und abstrakt: Der Designer Harald Glööckler präsentiert Gemälde und Objekte in der Hamburger Hafencity.

Mit der Ausstellung "Harald Glööckler  Pompöös Art Revolution" gibt der schwule Modeschöpfer einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Die Ausstellung in Nissis Kunstkantine läuft noch bis zum 2. November 2026.

Der 61-jährige Glööckler ist als schillernde Persönlichkeit in der Öffentlichkeit bekannt. Mit schwarzem Bart, glamouröser Kleidung und Make-up hat er sich selbst zum Kunstwerk stilisiert und inszeniert. Unter seinem Markennamen "Pompöös" entwirft er Bekleidung, Möbel und Taschen.

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"Glööcklers Kunst lebt von Gegensätzen: Opulenz trifft auf Provokation, Schönheit auf Überzeichnung, Figuration auf Abstraktion", teilte Nissis Kunstkantine zur Ausstellung mit. "Seine Arbeiten wechseln zwischen gegenständlichen und nicht gegenständlichen Formen. Intensive Farben, expressive Gesten und ein unmittelbarer, kraftvoller Farbauftrag prägen seine Bildsprache."

Die gezeigten Werke Glööcklers sind auch käuflich erhältlich. Das oben gezeigte Selbstporträt "True Colors" (Acryl auf Leinwand, 150 x 103 cm) kostet 8.000 Euro. (cw/dpa)

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