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Neun queere Künstler*­innen aus der DDR

Jochen Hass, Harlekin auf Seil, 1951, Öl auf Leinwand, 80x62 cm (Bild: Valentin Wedde / Courtesy: Privatsammlung und KVOST, Berlin)
  • 11. Oktober 2026

Die sehenswerte Ausstellung "Queere Kunst in der DDR? Biografien zwischen Underground und Propaganda" macht jetzt Station in Leipzig.

Die Schau, die von März bis Juni bereits in Berlin zu sehen war, beleuchtet neun künstlerische Positionen aus der DDR und lädt dazu ein, Kunst aus dieser Zeit neu zu lesen.

Anhand der wechselhaften Biografien von Toni Ebel, Andreas Fux, Harry Hachmeister, Jochen Hass, Dorothea von Philipsborn, Erika Stürmer-Alex, Rita "Tommy" Thomas, Jürgen Wittdorf und Egon Wrobel zeigt sie, wie unterschiedlich Kunstschaffende mit den politischen und gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Zeit umgingen  und inwiefern ihre sexuelle Orientierung die künstlerische Praxis und berufliche Entwicklung beeinflusste.

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Homosexualität blieb in der DDR trotz schrittweiser Entkriminalisierung gesellschaftlich und politisch stark stigmatisiert. Obwohl der Begriff "queer" in seiner heutigen Bedeutung in der DDR nicht existierte, wird er in der Ausstellung bewusst als Sammelbegriff für gleichgeschlechtlich Liebende sowie trans- und nichtbinäre Personen verwendet.

Die Ausstellung "Queere Kunst in der DDR?  Biografien zwischen Underground und Propaganda" wird am 14. Oktober 2026 um 19 Uhr in der Galerie im Neuen Augusteum (Augustusplatz 10, 04109 Leipzig) eröffnet und ist dort anschließend bis zum 6. Februar 2027 zu sehen. (cw)

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