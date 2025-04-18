Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5430

Zwischen Chill und Kollaps: Chemsex künstlerisch verarbeitet

Bild: Ersan Mondtag, Die Lebenssücjtigen, 2026, Wood, 200 x 118 x 12,9 cm
  • 12. Oktober 2026

Noch bis zum 31. Oktober ist in der Berliner Galerie Dittrich & Schlechtriem die Ausstellung "Dispair" von Ersan Mondtag zu sehen.

Die erste Einzelausstellung des Künstlers in der Galerie widmet sich dem Thema Chemsex und schwulem Leben und liest es als Symptom gesellschaftlicher Entwicklungen.

Im Zentrum steht das zwei Meter breite Relief "Die Lebenssüchtigen" (2026) nach Ferdinand Hodlers "Die Lebensmüden" von 1892. Zeigte Hodler fünf erschöpfte Männer am Ende ihres Lebens, sind es bei Mondtag junge Männer, die außer Socken nichts tragen. Die sogenannten Chill-Partys verhandle er "nicht als Skandal, sondern als Symptom queerer Realität, als Privatisierung queerer Emanzipation", so die Galerie.

- Werbung -

Der Essay von Oliver Koerner von Gustorf zur Ausstellung beschreibt Chills als "Zufluchtsort der Community, die sich ins Private zurückzieht". Scham und Angst, die queere Menschen in Bezug auf sich selbst und ihren Körper erlebten, lösten sich in der euphorischen sexuellen Blase für einen Moment auf. Drogen vermittelten dabei "die Illusion, eine Wunde zu heilen, die in der homophoben und patriarchalen Realität immer wieder aufreißt". Mondtag übertrage dieses private Gefühl ins Kollektive, als "unerklärlichen Rückzug der Demokratien".


Ersan Mondtag, Dispair, 2026, Carbonized wood, 183 x 170 x 100 cm

Die lebensgroße Skulptur "Dispair" (2026) aus verkohltem Holz greift Erregung, Ablenkung und den Zwang der Suche auf. In der Soundinstallation "Totentanz" (2026), die aus Silikonohren kommt, wird der Bass eines Clubs zum Herzschlag, bis sich langsam Sirenen und Kriegslärm hineinschieben. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Neun queere Künstler*innen aus der DDR (11.10.)

Harald Glööckler, der Maler (10.10.)

Drag Kings sichtbar machen: Katharina Bosse porträtiert Larry Long (09.10.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Chemsex
03.09.26 | Juristische Auseinandersetzung
Rapper streute Gerüchte über Drogen bei "Chemparty": Jens Spahn zeigt Ski Aggu an
20.08.26 | "Chemsex-Multiplikatoren-Programm"
Deutsche Aidshilfe startet Chemsex-Projekt
25.07.26 | Video des Tages
Neuer Chemsex-Film kommt in die Kinos
02.08.25 | Streaming-Tipp
Diese Chemsex-Doku ist eine Einladung, weiterzureden  jenseits von Scham, Idealen und Schwarzweißdenken
15.07.25 | Prozess in Wien
Rentner verteilte Drogen auf seinen Chemsex-Partys
18.04.25 | Interview
"Chemsex wird jetzt noch mehr in den Untergrund gedrängt"
Neu auf queer.de
Justiz
Jugendgericht: Hubig will erstmals nichtbinäre Schöff*­innen zulassen
Video des Tages
Hymne für eine neue Generation von Scene Kids
Bild des Tages
Zwischen Chill und Kollaps: Chemsex künstlerisch verarbeitet
Interview
Das Vermächtnis einer queeren Pionierin
Buchtipp
TERF-Mythos trifft Realität: Feminismus für alle
Theater
Wo sind die queeren Geschichten im Theater für junges Publikum?
Bremen
Mann beleidigt Kinder rassistisch und homophob  Helfer mit Flasche angegriffen
Video des Tages
Eine queere Polizistin aus Kathmandu