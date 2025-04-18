Zwischen Chill und Kollaps: Chemsex künstlerisch verarbeitet

12. Oktober 2026

Noch bis zum 31. Oktober ist in der Berliner Galerie Dittrich & Schlechtriem die Ausstellung "Dispair" von Ersan Mondtag zu sehen.



Die erste Einzelausstellung des Künstlers in der Galerie widmet sich dem Thema Chemsex und schwulem Leben und liest es als Symptom gesellschaftlicher Entwicklungen.



Im Zentrum steht das zwei Meter breite Relief "Die Lebenssüchtigen" (2026) nach Ferdinand Hodlers "Die Lebensmüden" von 1892. Zeigte Hodler fünf erschöpfte Männer am Ende ihres Lebens, sind es bei Mondtag junge Männer, die außer Socken nichts tragen. Die sogenannten Chill-Partys verhandle er "nicht als Skandal, sondern als Symptom queerer Realität, als Privatisierung queerer Emanzipation", so die Galerie.

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Der Essay von Oliver Koerner von Gustorf zur Ausstellung beschreibt Chills als "Zufluchtsort der Community, die sich ins Private zurückzieht". Scham und Angst, die queere Menschen in Bezug auf sich selbst und ihren Körper erlebten, lösten sich in der euphorischen sexuellen Blase für einen Moment auf. Drogen vermittelten dabei "die Illusion, eine Wunde zu heilen, die in der homophoben und patriarchalen Realität immer wieder aufreißt". Mondtag übertrage dieses private Gefühl ins Kollektive, als "unerklärlichen Rückzug der Demokratien".



Ersan Mondtag, Dispair, 2026, Carbonized wood, 183 x 170 x 100 cm

Die lebensgroße Skulptur "Dispair" (2026) aus verkohltem Holz greift Erregung, Ablenkung und den Zwang der Suche auf. In der Soundinstallation "Totentanz" (2026), die aus Silikonohren kommt, wird der Bass eines Clubs zum Herzschlag, bis sich langsam Sirenen und Kriegslärm hineinschieben. (cw)











