Glamour und Trash: Hommage an das queere East London

13. Oktober 2026

Der Fotograf Ralf Obergfell veröffentlicht am Freitag einen Fotoband über die queere Szene in East London  wir zeigen eine Auswahl der Bilder!



"The East London Years: A Homage to Glamour and Trash" dokumentiert die Jahre 2005 bis 2015, der auch der heute in Berlin lebende Künstler angehörte. Der Band umfasst 176 Fotografien und mehr als 50 Berichte aus erster Hand von Menschen, die Obergfell porträtierte. Beiträge stammen unter anderem von dem Drag-Pionier Jonny Woo, dem Setdesigner Tony Hornecker, dem Kulturkritiker Ben Walters und dem Künstlerduo Gilbert & George.



Als Mitbegründer der Partyreihe "GutterSlut" war Obergfell mittendrin im Geschehen. Das Buch führt zu Partys und Orten wie "Trailer Trash", "Gay Bingo" und der ersten "Horse Meat Disco" im NYC Downlow beim Glastonbury Festival, zur Studioparty von Wolfgang Tillmans im Between Bridges sowie in einen Hinterhof in Dalston, in dem Obergfells queere Familie lebte.

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"Ich wollte eine Hommage an das East London der Nullerjahre und seine Protagonist*innen schaffen, die eine kulturelle Bewegung mitprägten und den Grundstein für künftige Generationen legten", sagt Obergfell. "Es ist ein persönliches und intimes Porträt einer Welt, die auf Kunst, Vergnügen, Freundschaft und einer DIY-Community basiert  einer Szene, die in der heutigen Welt immer ferner erscheint, deren Geist jedoch aktueller und wichtiger denn je ist." Eine Auswahl der Fotos aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Das Buch erscheint in einer limitierten Auflage von 350 handsignierten und nummerierten Exemplaren. Es kann über den Online-Shop des Künstlers oder bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) bereits vorbestellt werden. Die "Classic Edition" kostet 89 Euro. (cw)

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The East London Years: A Homage to Glamour and Trash

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