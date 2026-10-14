Die queere Landoperette kehrt auf die Bühne zurück

14. Oktober 2026

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden nimmt die Erfolgsproduktion "Alles Liebe! Eine queere Landoperette" wieder in den Spielplan auf.



Die Wiederaufnahme im Großen Haus beginnt am Samstag, den 17. Oktober 2026 um 19:30 Uhr, wie das Theater mitteilte. Anschließend lädt das Haus ab 22 Uhr zur "Glitzer-Glamour-Party" ins Foyer ein.



Die Operette stammt von Misha Cvijović und Philipp Amelungsen. Wieder dabei sind Drag-Superstar Kelly Heelton und das Musiktheater-Ensemble. Auch Danai Simantiri steht erneut als Luca auf der Bühne. Einige Eindrücke gibt die unten verlinkten Bildergalerie.

- Werbung -



Das Stück erzählt von Gegensätzen: konservativ und liberal, Land und Stadt, unterschiedliche Lebensweisen. Eine kleine hessische Kommune will mit einer Image-Kampagne über Vielfalt Fördergelder sichern. Die queeren Dorfbewohner*innen wehren sich jedoch dagegen, vereinnahmt zu werden. Auch unter den übrigen Einwohner*innen regt sich Widerstand. Am Ende steht ein utopisches Morgen, geprägt von Miteinander und Dialog  mit dem Appell "Alles ist Liebe!".



Die Intendantinnen Dorothea Hartmann und Beate Heine halten das Stück für ein wichtiges Zeichen. "Die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und Europa zeigen deutlich, wie kostbar und zugleich verletzlich Werte wie Akzeptanz und gelebte Vielfalt sind", erklärten sie. Die queere Landoperette erinnere daran, dass Liebe und Respekt das Fundament einer demokratischen und freien Gesellschaft bildeten. "Werte, die es dringender denn je zu verteidigen gilt."



Mehr Infos zum Stück, Termine und Karten auf der Homepage des Staatstheaters Wiesbaden. (cw)



Alles Liebe! Eine queere Landoperette

10 Bilder Galerie:10 Bilder











