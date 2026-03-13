Queere Geschichte aus Sicht von Queers of Color

15. Oktober 2026

Das Schwule Museum in Berlin zeigt ab dem 27. November die Ausstellung "Nicht die Letzten" über queere Kämpfe of Color in Deutschland.



Sie läuft bis zum 17. Mai 2027 und ist laut Museum die erste Schau über eine Queer-of-Color-Bewegungsgeschichte, die von Queers of Color selbst erzählt wird. Die Eröffnung findet am 26. November um 19 Uhr statt. Der vollständige Titel lautet "Nicht die Letzten. Dis/Kontinuitäten queerer Kämpfe of Color in Deutschland".



Kuratiert wird die Ausstellung von Tarek Shukrallah, in Kollaboration mit Jessica Walter, Rena Onat, Jasco Viefhues, Saboura Naqshband und Madi Awadalla. Im Zentrum stehen politische Organisierung und selbstgeschaffene Räume, aber auch Kunst, Begehren, Verwandtschaft, Spiritualität, Sorge und Alltag. Historische Dokumente treffen auf zeitgenössische Arbeiten, Stimmen und Erinnerungen.



Die Schau breche mit Vorstellungen von Queerness, die vom Leben weißer, mittelständischer Lesben und Schwuler ausgehen, teilte das Schwule Museum mit. Queers of Color, also queere Menschen mit Rassismuserfahrung, erzählten Geschichten von Widerstand, ebenso aber von Freiräumen, Beziehungen und Formen des Zusammenlebens.

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Zugleich blickt die Ausstellung kritisch auf das hauseigene Archiv. Seit mehr als 40 Jahren gäben Queers und Verbündete Flyer, Buttons, Pornos, Notizhefte und persönliche Gegenstände in die Sammlung. Schwarze queere Geschichte und die Geschichten von Queers of Color seien darin jedoch nur bruchstückhaft überliefert. Was ins Archiv gelange, präge mit, welche Geschichte später erzählt werden könne, so das Museum.



Von dieser Leerstelle ausgehend recherchierte Shukrallah ab 2021 im Archiv des Schwulen Museums. 2024 gab Shukrallah den Sammelband "Nicht die Ersten: Bewegungsgeschichten von Queers of Color in Deutschland" heraus, an den die Ausstellung anknüpft. Als Beispiele für queere Selbstorganisation of Color nennt das Museum die 1986 gegründete Schwarze Frauenorganisation Adefra und den "Salon Oriental", einen Vorläufer von "Gayhane".



Das Archiv wird in der Ausstellung nicht nur gezeigt, sondern auch genutzt: In offenen Archivboxen kann das Publikum Materialien selbst in die Hand nehmen, am Kopierer vervielfältigen und in die beim Einlass erhaltene Ausstellungsmappe legen. Mit einer "Time Capsule" können Gäste außerdem einen Brief an eine Person in der Zukunft im Archiv hinterlegen.



Die Ausstellung gliedert sich in neun Kapitel, von konkreten Utopien und selbstorganisierten Räumen über Archive, (Wahl-)Verwandtschaften sowie Religion und Spiritualität bis zu Begehren und der Kritik am Museum selbst. Fragen nach Rassismus, Migration, Klasse, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Vertreibung und Zugehörigkeit ziehen sich durch alle Teile.



Gezeigt werden Arbeiten von mehr als 40 Kunstschaffenden, darunter Jürgen Baldiga, Tejal Shah, Jamal Phoenix, Saboura Naqshband, Rena Onat und Jasco Viefhues. Gefördert wird die Schau von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. (cw)







