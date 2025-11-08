Queerer Folk-Horror mit Bären im Bayerischen Wald

16. Oktober 2026

Mit "Totenbretter" bringt Moom Comics eine queere Graphic Novel heraus, die einen Mord im Bayerischen Wald mit Folk-Horror und einer Liebesgeschichte zwischen zwei Männern aus der Bärenszene verbindet.



Im Mittelpunkt der Geschichte von Łukasz Majcher und Stefan Paul steht der True-Crime-Autor Ben aus Berlin, der bei der Suche nach Antworten auf einen verstörenden Mord in eine Welt gerät, in der regionale Traditionen unheimlich werden. Zentrales Rätsel ist ein Totenbrett, das traditionell dem Totengedenken dient und nun Teil der Mordinszenierung ist. Zwischen Ben und dem Einheimischen Bernhard entwickelt sich zugleich eine Anziehung, während die Grenze zwischen Sagen und Wirklichkeit verschwimmt.

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Majcher zeichnet und schreibt, sein Lebenspartner Paul ist Co-Autor. Beide verstehen sich selbst als Bären und arbeiten nach Verlagsangaben seit fast drei Jahren an dem Buch, in das ihre Recherchen im Bayerischen Wald einfließen.



"Totenbretter" ist als erster von zwei Bänden geplant, soll mehr als 170 Seiten umfassen und zeitgleich auf Deutsch und Englisch erscheinen. Das Buch richtet sich an Leser*innen ab 16 Jahren und enthält intime Szenen zwischen zwei Männern sowie explizite Gewaltdarstellungen.



Finanziert wird die Veröffentlichung derzeit über eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Laut Kampagnenseite sind bereits 83 Prozent des Ziels erreicht, die Kampagne läuft noch 27 Tage. (cw)















