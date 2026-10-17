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Kostja ist jetzt eine Frau: Theater Basel inszeniert "Die Möwe" queer

Bild: Ingo Höhn
  • 17. Oktober 2026

Das Theater Basel zeigt das Drama "Die Möwe" des russischen Schriftstellers Anton Tschechow als queeres Beziehungsdrama.

In der Inszenierung von Jaz Woodcock-Stewart, die am 14. Oktober im Schauspielhaus eine umjubelte Premiere feierte, ist die Rolle des Kostja mit Gala Othero Winter weiblich besetzt.

Aus dem klassischen Heterodrama wird damit ein Reigen unerfüllter Sehnsüchte, der nun auch gleichgeschlechtlich verläuft. Kostja, Tochter der Schauspielerin Irina Arkadina (Marie Löcker), liebt die angehende Schauspielerin Nina (Antoinette Ullrich). Diese wendet sich Trigorin (Linus Schütz) zu, dem Liebhaber von Kostjas Mutter. Mascha (Mona Lou Wyss) liebt wiederum Kostja und wird vom Lehrer Medwjedenko (Julian Anatol Schneider) umworben.

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Auch die Rolle des Sorin hat Woodcock-Stewart mit einer Frau besetzt (Sabine Waibel als Petruschka Sorin). Grundlage ist die Bearbeitung des britischen Dramatikers Martin Crimp, die in der Schweiz erstmals zu sehen ist. Die britische Regisseurin war zuvor mit ihrer Basler Inszenierung der "Glasmenagerie" zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Laut Spielplan steht das Stück mindestens bis zum 2. Juni 2027 auf dem Programm. Die nächsten Vorstellungen sind am 17. und 29. Oktober, am 2., 4., 6. und 11. November sowie am 14., 18. und 28. Dezember. Die Aufführung dauert rund 3 Stunden 40 Minuten inklusive Pause und ist ab 15 Jahren empfohlen, es gibt englische Übertitel. Karten kosten je nach Vorstellung und Kategorie zwischen 30 und 80 Franken. Das Theater weist darauf hin, dass in der Inszenierung Suizid und Selbstverletzung thematisiert werden. (cw)

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