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Elf Freunde im Schlafzimmer

Bild: Ohm Phanphiroj.
  • 18. Oktober 2026

Mit dem neuen Fotokalender "Youth & Beauty 2027" starten wir unsere Kalendertipps für das kommende Jahr.

Zeitgenössische Männerakte sind die große Leidenschaft des Künstlers Ohm Phanphiroj. Für sein jüngstes Projekt, das Fotobuch "Desire", hat der thailändische Fotograf elf junge Freunde aus Europa und den USA in sein Schlafzimmer eingeladen und fotografiert (queer.de berichtete).

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Einige der schönsten Motive, die dabei entstanden, hat er für "Youth & Beauty 2027" ausgewählt. Ein Kalender, der seinem Namen Ehre macht, indem er jeden Monat mit einem neuen Motiv die Jugend und die Schönheit feiert.

Der Wandkalender im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 20,99  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

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