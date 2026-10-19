Wer entscheidet, welcher Körper "normal" ist?

19. Oktober 2026

Bild: Ilker Ortaç

Der Istanbuler Künstler und Autor Ilker Ortaç hat mit "Limit" eine Online-Ausstellung in Form einer virtuellen Autolackiererei gestaltet, um einen Austausch über Körpernormen und queere Sichtbarkeit anzuregen.



Unser Bild des Tages zeigt eine Zeichnung aus der Schau: eine bärtige Figur im violetten BH, die Arme verschränkt.



"Ausgehend von meiner eigenen körperlichen Erfahrung frage ich: Wer entscheidet, welche Körper akzeptabel sind und welche korrigiert werden sollen?", erklärt Ortaç zu seinem Projekt. In Zeichnung, Fotografie und Text arbeite er "mit expressiven Figuren, Verzerrung und Humor" und hinterfrage dabei Behinderung, Geschlecht, Männlichkeit, queere Sichtbarkeit und Klassenverhältnisse.

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Wer das digitale Rolltor öffnet, betritt einen Raum, in dem Zeichnungen, Radioklänge und die Bildsprache einer Autowerkstatt zusammenkommen. Die Website zeigt insgesamt 20 Werke. Die zentrale Frage des Künstlers lautet: "Was muss verändert werden: die Körper oder unser Blick auf sie?" Physische Ausstellungen seien ebenfalls in Planung.



"Limit" ist unter limitartproject.com online zu sehen, auch auf Deutsch. Weitere Arbeiten zeigt Ortaç auf ilkerortac.com.tr. (cw)











