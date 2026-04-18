"Schmutzige" Kunst für 20 Euro

20. Oktober 2026

Bild: Schwules Museum

Unter dem Titel "A pig is a pig is a pig" präsentiert das Schwule Museum in Berlin im kommenenden Jahr eine Ausstellung des Künstlers und Kurators Marc Martin  zur Finanzierung werden acht Poster verkauft.



Die Schau dreht sich um Schmutz, Dreck und alles, was gemeinhin als abstoßend gilt. Wie das Museum mitteilt, soll "A pig is a pig is a pig" Vorstellungen von Anständigkeit und Respektabilität hinterfragen, in der Gesellschaft ebenso wie in queeren Communitys. Ausgehend von "dirty sex", Sleaze und extremen Praktiken zeichnet Martin nach, was er "Pig-Ästhetik" nennt: ein "Geflecht aus Begehren, Bildern und Erfahrungen jenseits gesellschaftlich akzeptierter Normen".

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Neben eigenen Arbeiten versammelt Martin Beiträge eingeladener Kunstschaffender. Außerdem greift die Ausstellung auf das Archiv des Schwulen Museums zurück und holt verborgenes, verdrängtes oder verrufenes Material zurück ins Blickfeld. Nach Angaben des Künstlers reicht der Bogen von Albrecht Dürer bis in die heutige queere Szene. "Was gilt heute als schmutzig? Und wer ist es eigentlich?", fragt das Museum.



Die Gestaltung der Ausstellung hat laut Martin keine Förderung von außen erhalten, er verweist auf sinkende Mittel für queere Kultur. Deshalb hat das Schwule Museum acht Poster mit Motiven aus seinem Werk produziert. Sie kosten 20 Euro pro Stück und sind im Schwulen Museum (Lützowstraße 73), im Berliner Buchladen Eisenherz und auf Martins Website erhältlich. Die Erlöse fließen komplett in die Ausstellung und den begleitenden Katalog.



Alle acht Poster-Motive zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Martin ist in Berlin kein Unbekannter: 2017 zeigte er im Schwulen Museum die Ausstellung "Fenster zum Klo  Public Toilets & Private Affairs" über die schwule Geschichte der Klappen (queer.de berichtete). (mize)



A pig is a pig is a pig

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