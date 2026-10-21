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Emil Kusmirek zeigt seine neue Liebe

Bild: emil.offiziell / instagram
  • 21. Oktober 2026

Der schwule Choreograf und Realitystar Emil Kusmirek (36) hat seinen neuen Partner Felix auf Instagram vorgestellt.

Das gemeinsame Foto entstand auf dem bayerischen Volksfest "Royal Wiesn" in Köln. Dazu schrieb Kusmirek: "New Chapter  und die Geschichte kann beginnen ..."

Kusmirek ist Tänzer und Choreograf und wurde durch mehrere Teilnahmen bei "Das Supertalent" bekannt, bei dem er zweimal ins Finale kam. Zudem arbeitete er als Choreograf für "Let's Dance".

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Die Beziehung ist noch jung. "Felix tut mir unglaublich gut. Ich bin bis über beide Ohren verliebt und genieße gerade einfach diese wunderschöne Zeit mit ihm", erklärte Kusmirek in einer Mitteilung. "Manchmal trifft man einen Menschen und merkt einfach, dass etwas anders ist. Ich bin sehr glücklich und freue mich auf alles, was vor uns liegt."

Ab November 2026 sind erste gemeinsame Presse- und Veranstaltungstermine geplant. Persönliche Details ihrer Beziehung wollen die beiden aber für sich behalten. (cw)

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