Persönlich und queer: Neues Fotobuch von Tyler Udall

22. Oktober 2026

Mit "Garden of Good" hat der kanadische Fotograf Tyler Udall einen neuen Bildband veröffentlicht, der Freund*innen und frühere Liebhaber*innen zeigt.



Das bei The Little Black Gallery erschienene Buch versammelt 98 Aufnahmen auf 140 Seiten. Als treibende Kräfte von Udalls Arbeit nennt Herausgeber Ghislain Pascal dessen sexuelle Identität und den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Akzeptanz und Verständnis für die LGBTI-Community. Seine "zweifellos persönlichen und emotional packenden Fotografien" seien geprägt von der Vertrautheit des Künstlers mit seinen Models.



Im Begleittext schreibt Udall über seinen Weg zur Fotografie: "Als ich 12 war, verließ ich mein Zuhause, um Ballett zu studieren." Er sei in der Welt der darstellenden Künste aufgewachsen, umgeben von Menschen, die ihre Körper an Grenzen bringen und ständig versuchen, "vollständige Kontrolle zu behalten und zugleich völlig auseinanderzufallen". Dieses Umfeld habe ihm "eine seltsame Mischung aus Nähe und Isolation" mitgegeben. Um zu überleben, hätten er und seine Mitschüler*innen gelernt, sich zu spalten: "auf der Bühne zu einem Menschen zu werden und allein zu einem anderen". Dieser Bruch zwischen öffentlicher und privater Person begleite ihn bis heute.

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Auch heute sei er von Performer*innen umgeben, schreibt Udall: von Tänzer*innen, Schauspieler*innen, Musiker*innen, Stripper*innen, Akrobat*innen, Dragqueens und Darsteller*innen in Erwachsenenfilmen. Sie alle teilten den Instinkt, eine alternative Version ihrer selbst zu erschaffen und zu bewohnen. Eine stark introvertierte Freundin werde auf der Bühne zum "wilden Tier", ein Dragqueen-Freund bleibe trotz extremer Verwandlungen seltsam unverändert. Der Grenzverlauf sei "selten, wenn überhaupt, klar".



Die Auflage des 25 mal 20 Zentimeter großen Bildbands ist auf 200 Exemplare begrenzt, alle sind signiert. Das Buch kann zum Preis von 75 US-Dollar auf boysboysboys.org bestellt werden. Für 200 Dollar gibt es zusätzlich einen limitierten Druck des Covers. Alle Bilder aus dem Band sind außerdem als Fine-Art-Prints erhältlich. Eine Auswahl der Motive zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Der 1979 geborene Udall war in den 2000er Jahren in London Senior Fashion Editor bei "Another Man", "Another Magazine" und "Dazed & Confused" und an Covern mit Stars wie Kate Moss, Kirsten Dunst, Tilda Swinton und Natalie Portman beteiligt. Danach ging er als Creative Director der Agentur Fred and Associates nach New York. Heute ist er Fashion Director am Blanche Macdonald Centre in Vancouver. (mize/pm)



Tyler Udall: Garden of Good

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