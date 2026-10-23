23. Oktober 2026

Für 2027 erscheint zum dritten Mal der homoerotische Wandkalender "The Male Nude in Art".



Seit jeher hat der männliche Akt auf Künstler*innen  und Betrachter*innen  eine große Anziehungskraft ausgeübt. Die in diesem Kalender vorgestellten 14 Kunstwerke bezeugen eine faszinierende Vielfalt in der Darstellung des unbekleideten männlichen Körpers.

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Die neue Auswahl beinhaltet eine Bronze von Hermann Blumenthal, Werke nordischer Künstler wie Eugène Jansson und Magnus Enckell, expressive Bilder von Egon Schiele und Fritz Schaefler sowie weitere Gemälde von Caravaggio, Ludwig von Hofmann, Koloman Moser, Edvard Munch und Sascha Schneider. Als Bild des Tages haben wir das Juli-Motiv "Drei badende Jünglinge" (1907) von Karl Hofer ausgewählt. Das Cover zeigt ein Werk von Henry Scott Tuke.



Der Wandkalender "The Male Nude in Art 2027" im Format 30 x 41 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 21,27  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





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