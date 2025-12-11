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Neue Vielfalts-Ampeln in Düsseldorf

Bild: Landeshauptstadt Düsseldorf / Claus Langer
  • 24. Oktober 2026

Die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf hat am Freitag an ausgewählten Kreuzungen sogenannte Vielfalts-Ampelpärchen installiert.

"Mit diesen speziellen Ampelfiguren macht die Stadt ihre weltoffene und vielfältige Stadtgesellschaft im öffentlichen Raum sichtbar", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Insgesamt wurden 18 Fußgängerampeln mit den neuen Symbolen ausgestattet. Sie befinden sich an Fußverkehrsquerungen zwischen Altstadt, Königsallee und Schadowstraße sowie im nördlichen Teil der Königsallee.

Die Standorte im Überblick:
● Kreuzung Heinrich-Heine-Allee / Theodor-Körner-Straße (4 Übergänge)
● Gebiet Königsallee / Corneliusplatz / Schadowstraße (7 Übergänge)
● Gebiet Königsallee / Girardetbrücke (7 Übergänge)

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Zum Einsatz kommen drei unterschiedliche Symbolvarianten: zwei weibliche Figuren, zwei männliche Figuren sowie eine weibliche und eine männliche Figur. Die dargestellten Personen stehen beziehungsweise gehen jeweils Hand in Hand. "Die verschiedenen Ampelpärchen stehen für unterschiedliche Formen des Miteinanders und machen die Vielfalt der Gesellschaft im Stadtbild sichtbar.", so die Stadt Düsseldorf.

Bei der Auswahl und Gestaltung der alternativen Ampelsymbole habe die Stadtverwaltung die straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben berücksichtigt: "Entscheidend ist, dass der Regelungscharakter der Lichtzeichen erhalten bleibt und die Verkehrssicherheit jederzeit gewährleistet ist. Die Figuren müssen zudem eindeutig als stehende beziehungsweise gehende Fußgänger*innen erkennbar sein."

Die Kosten für den Austausch der Signalscheiben belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund 3.400 Euro. (cw/pm)

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