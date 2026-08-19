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So leben queere Paare aus Russland im Exil

Sasha und Stas (Bild: Sergei Stroitlev)
  • 26. Oktober 2026

Der Berliner Buchladen Eisenherz zeigt im November die bewegende Ausstellung "Dreamers: Russian Queer Couples in Exile" des Fotografen Sergei Stroitlev.

Das langfristig angelegte Porträtprojekt widmet sich queeren Paaren aus Russland, die vor Verfolgung ins Ausland geflohen sind. Stroitlev begleitete Paare, die unter anderem in der Türkei, in Georgien und in Deutschland ein neues Leben beginnen. "Alle Protagonisten der Geschichte träumen von Frieden und hoffen, im Kontext der aktuellen Ereignisse mithilfe der Liebe den richtigen Weg zu finden", so der Fotograf über seine Serie. Gleichzeitig fragt er: "Ist das angesichts all der Narben und Traumata, die die Vergangenheit hinterlassen hat, überhaupt möglich?"

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Sergei Stroitlev wurde in Russland geboren und arbeitet als freiberuflicher Fotograf und bildender Künstler. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit der Identität von Minderheiten, mit Vorurteilen aufgrund von ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung sowie mit ökologischen Fragen und den Folgen von Konflikten und Naturkatastrophen. Er wurde bei zahlreichen internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, darunter NPPA Best of Photojournalism, Pictures of the Year International und der Luis Valtuena Humanitarian Photography Award.

Stroitlev selbst verließ Russland am 4. März 2022, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Weil er für nicht staatlich kontrollierte Medien arbeitete, war es für ihn wegen der Kriegszensur zu gefährlich, im Land zu bleiben. Heute lebt er in Berlin.

Die Ausstellung "Dreamers: Russian Queer Couples in Exile" wird am Freitag, den 6. November 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)

Links zum Thema:
» Homepage von Sergei Stroitlev

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