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Lexa Pink ist "Trans Star of the Year"

Bild: Venus Berlin / agentur baganz
  • 27. Oktober 2026

Die Erotik-Creatorin, Unternehmerin und Aktivistin Lexa Pink aus Nordrhein-Westfalen ist bei den Venus Awards 2026 in Berlin als "Trans Star of the Year" ausgezeichnet worden.

Die Preise der Erotikbranche wurden am vergangenen Donnerstagabend zum Auftakt der 29. Venus Berlin verliehen, wie die Messe mitteilte  erstmals im Tipi am Kanzleramt.

Laut einer Pressemitteilung von Lexa Pink handelt es sich um eine Premiere: "Nach Angaben aus dem Umfeld der Veranstaltung handelt es sich um den ersten Award dieser Art in einer eigenen Trans-Kategorie bei den Venus Awards", heißt es darin. Lexa Pink nahm die Auszeichnung persönlich entgegen. Bereits 2025 hatte sie den Netstar Award gewonnen.

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"Als Creatorin und Unternehmerin hat sie sich eine eigene Marke aufgebaut und nutzt ihre Reichweite, um über ihren persönlichen Weg und die Sichtbarkeit transgeschlechtlicher Frauen zu sprechen", heißt es in der Mitteilung weiter. Der Preis sei für Lexa Pink "nicht nur eine persönliche Anerkennung, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Geschichte einem breiteren Publikum näherzubringen". Angesichts der anhaltenden Debatte über die Rechte und Sichtbarkeit queerer Menschen erhalte die Auszeichnung "eine zusätzliche Bedeutung": "Sie bietet Anlass, über Selbstbestimmung, Akzeptanz und die Repräsentation transgeschlechtlicher Frauen in der Öffentlichkeit zu sprechen."

Die Venus Awards werden auch als "Oscars der Erotikbranche" bezeichnet. Durch den Abend führten Roxxy X und Mola Adebisi. Große Gewinnerin war Anne Wünsche, die die Juryawards "Creator of the Year" und "5 Million Dollar by OnlyFans" erhielt. Weitere Preise gingen unter anderem an Tamy Tation als "Beste Erotik Influencerin", Goddess Ishtar als "Beste Domina" und Snake Dave als "Bester Darsteller". Ausgezeichnet wurden außerdem Plattformen wie Stripchat, MyDirtyHobby und 4based. (cw)

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