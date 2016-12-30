Ein Prozessionsbanner für Alan Turing

29. Oktober 2026

Heilige, Könige und Feldherren bekommen Banner aus Seide und Gold, queere Held*innen nur selten. Das wollte eine Gruppe im niederländischen Eindhoven ändern.



Rund 30 Mitglieder und Freund*innen des Queer Needlework Circle haben zwei Monate lang an Sonntagnachmittagen ein Banner für Alan Turing (1912-1954) gestickt. Das 150 mal 300 Zentimeter große Werk mit dem Titel "So the Next One Will Live" (Damit der Nächste lebt) ist einer klassischen Prozessionsfahne nachempfunden: mit goldbesticktem Rand und goldenen Fransen, aufgehängt an einem Stab aus Eibenholz. An beiden Enden sitzt ein aus Eibe gedrechselter Apfel  in Erinnerung an den angebissenen Apfel, der neben Turings Bett gefunden wurde, als er starb.



Der britische Mathematiker half im Zweiten Weltkrieg, die deutsche Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken, und legte die theoretischen Grundlagen der Informatik. 1952 wurde er wegen seiner Homosexualität verurteilt, zwei Jahre später starb er mit 41 Jahren. Erst 2013 wurde er posthum begnadigt. Das Banner soll Turing für das würdigen, was er der Welt gegeben hat, "nicht nur als Märtyrer für das, was ihm angetan wurde", wie es in der Projektbeschreibung heißt.

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Das Porträt ist aus Turings eigener Mathematik entstanden. Ebenfalls 1952, im Jahr seiner Verurteilung, hatte er in einer Arbeit über die Morphogenese beschrieben, wie zwei miteinander reagierende Substanzen auf einer gleichmäßigen Fläche Flecken und Streifen hervorbringen können. Der Eindhovener Künstler Ralf Jacobs ließ dieses Reaktions-Diffusions-Modell über ein Foto Turings laufen, sodass sich das Muster in den Schatten verdichtet und im Licht öffnet. Das Ergebnis wurde auf Stoff gedruckt, die Gruppe stickte die Konturlinien anschließend von Hand im Sashiko-Stil nach, einer japanischen Vorstichtechnik. Fischschuppen setzen Akzente auf den hellen Stellen des Gesichts.



"Der Computer macht Vorschläge, jeder Stich wird von Hand gesetzt", erklärt Jacobs. Das Banner war in diesem Monat bei der Dutch Design Week in Eindhoven zu sehen und kann für Ausstellungen ausgeliehen werden. Mehr Infos unter ralfjacobs.net. (cw)











