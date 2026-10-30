Hapes große Liebe kommt ins Kino

30. Oktober 2026

Die Dreharbeiten zur Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller "Gebt mir etwas Zeit" sind abgeschlossen.



Im Zentrum des Films steht der junge Entertainer, der 1987 "kurz vor seinem großen Durchbruch als Entertainer steht und seine Homosexualität noch verborgen halten muss", wie die Produktionsfirma UFA Fiction am Freitag in Hamburg mitteilte. "Eine Reise nach Amsterdam und die Begegnung mit Duncan werden zu einem Wendepunkt in seinem Leben."



In seinem 2024 erschienenen Buch "Gebt mir etwas Zeit  Meine Chronik der Ereignisse" hatte Kerkeling erstmals öffentlich von seiner großen Liebe erzählt: Den Niederländer Duncan lernte er 1987 in Amsterdam kennen, kurz darauf erhielt sein Partner die HIV-Diagnose. Zwei Jahre später starb Duncan an den Folgen von Aids (queer.de berichtete). Kerkeling selbst war 1991 von Rosa von Praunheim in einer RTL-Talkshow gegen seinen Willen geoutet worden.

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Der Film verwebt die Liebesgeschichte mit Kerkelings Familiengeschichte. "Drei Geschichten, drei Jahrhunderte, ein unsichtbares Band", heißt es in der Pressemitteilung. Erzählt wird auch von Kerkelings Vorfahren Barend, der im Jahr 1620 "mit jugendlicher Unbekümmertheit seinen eigenen Weg gehen will", und von seiner Urgroßmutter Agnes, "die sich Anfang des 20. Jahrhunderts in eine turbulente Romanze verstrickt". So entstehe "ein bewegendes Panorama über Selbstfindung, Freiheit und die Kraft der Liebe".



Regie führte Katja von Garnier ("Bandits", "Ostwind"), das Drehbuch schrieb Ruth Toma. Ludwig Simon übernimmt eine Doppelrolle als Hape und Barend Kerkeling, Lea Drinda ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") spielt Agnes und Neeltje van Vliet. In weiteren Rollen sind Gijs Blom, Sam Riley, Ursula Werner, Devid Striesow und Selda Kaya zu sehen. Striesow hatte Kerkeling bereits 2015 in der Verfilmung von "Ich bin dann mal weg" verkörpert. Hape Kerkeling selbst führt als Erzähler durch den Film.



Gedreht wurde im September und Oktober in Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden, Berlin und Brandenburg. "Gebt mir etwas Zeit" soll am 21. Oktober 2027 im Verleih von Warner Bros. Pictures Germany in die Kinos kommen. (cw)







