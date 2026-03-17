"Salon Rosie": Jubel für neues Plate-Musical

31. Oktober 2026

Das neue Berliner Musical "Salon Rosie" von Peter Plate und Kolleg*innen ist bei seiner Premiere im Theater des Westens gefeiert worden.



Das Publikum applaudierte am Freitagabend in Charlottenburg ausgiebig. Die beiden Hauptdarstellerinnen erhielten besonderen Beifall und Jubelrufe.



Unter den Premierengästen waren Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, seine Partnerin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU), sein Amtsvorgänger Klaus Wowereit und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (beide SPD). Auch Marius Müller-Westernhagen, Regisseur Detlev Buck, Max Raabe sowie die Schwestern Inga und Annette Humpe kamen. Weil die Geschichte im ostdeutschen Wittenberg spielt, wurde das Theater des Westens für den Abend kurzerhand in "Theater des Ostens" umbenannt.

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"Salon Rosie  Zwei Schwestern an der Kippe" stammt vom Erfolgsduo Plate (Rosenstolz) und Ulf Leo Sommer ("Ku'damm 56", "Romeo & Julia") sowie dem Komponisten und Produzenten Joshua Lange. Buch und Regie verantworten Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck, die Choreografien von Nele Neugebauer zitieren das DDR-Fernsehballett. Zu hören sind fast ausschließlich neue Songs, dazu die bekannten Titel "36 Grad", "Das Lied von den Vergessenen" und "Gib mir Sonne".



Das Musical erzählt die Geschichte von Friseurmeisterin Rosi Fröhlich (Steffi Irmen) und ihrer Zwillingsschwester Gabi (Kathi Damerow) in der DDR. Es geht um die Vergangenheit der Schwestern als singende Kinder im DDR-Fernsehen, um eine verpasste Karriere, das Leben mit dem Friseursalon, die Stasi und einen erneuten Durchbruch mit neuer Musik  bis die DDR zerfällt und alles wieder anders aussieht. Im Mittelpunkt steht das schwierige Verhältnis der beiden Frauen, die zwischenzeitlich zehn Jahre lang nicht miteinander sprechen.



Peter Plate und Ulf Leo Sommer nach der Premierenvorstellunbg (Bild: Dominic Ernst)

Als Zwei-Frauen-Stück angekündigt, setzt die Inszenierung auch auf große Showmomente: Zum neuen Song "Fahr mit mir nach Havanna" taucht hinter Damerow ein riesiges Kreuzfahrtschiff auf, und in einer Szene reißt David Hasselhoff die Berliner Mauer gewissermaßen ein zweites Mal ein.



"Salon Rosie" ist die Vorgeschichte zum queeren Berlin-Musical "Wir sind am Leben", das in den wilden und chaotischen Jahren nach dem Mauerfall spielt und im März Premiere feierte. Wie schon zuvor das Erfolgsstück "Die Amme" ist "Salon Rosie" der Darstellerin Steffi Irmen auf den Leib geschrieben, diesmal allerdings als Zwei-Frauen-Stück zusammen mit Kathi Damerow. Das Musical ist bis Ende Februar 2027 im Theater des Westens zu sehen. (cw/dpa)











