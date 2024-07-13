Über 170.000 Menschen beim Taiwan Pride

01. November 2026

Mit vielen Regenbogenfahnen und bunten, teils freizügigen Outfits, aber auch mit politischen Forderungen und Wut über eine Razzia ist am Samstag die 24. Pride-Demonstration durch Taiwans Hauptstadt Taipeh gezogen.



Die Teilnehmer*innen kamen aus ganz Taiwan und dem Ausland, die Veranstalter*innen zählten über 170.000 Menschen. Zwei Demonstrationszüge führten vom Rathaus durch die Stadt und wieder zurück. Das Motto lautete "Our Voices, Our Journey", auf Deutsch etwa "Unsere Stimmen, unser Weg". Gemeint ist: Es reicht nicht, dass queere Menschen sichtbar sind  man soll ihnen auch zuhören, in all ihren unterschiedlichen Lebensrealitäten.



In einer Erklärung warnte die Taiwan Rainbow Civil Action Association als Veranstalterin vor gesellschaftlicher Polarisierung und dem weltweiten Gegenwind gegen Diversitätspolitik. Solidarität müsse auch Menschen mit Behinderung, Menschen mit HIV, Indigenen, Migrant*innen und der Kink-Community gelten.



Für manche Teilnehmende war die Parade ein Stück Freiheit, das andernorts schwindet. Die 24-jährige Verena Leung aus Hongkong sagte der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA, in ihrer Heimat würden queere Veranstaltungen abgesagt, der Spielraum werde immer enger. Bereits am Freitagabend waren laut "Taiwan News" rund 3.800 Menschen beim achten Trans March auf die Straße gegangen.

- Werbung -



Taiwan hat bei queeren Rechten viel erreicht. Seit 2019 können gleichgeschlechtliche Paare heiraten  als erste in Asien. 2023 wurde das Adoptionsrecht ausgeweitet: Seitdem dürfen gleichgeschlechtliche Ehepaare auch gemeinsam Kinder adoptieren, mit denen keiner der beiden biologisch verwandt ist. Ein Gesetz sorgt aber nicht automatisch für Akzeptanz in der eigenen Familie. Das erlebt die Studentin Billie Chang, die bei der Parade mit der Nachrichtenagentur AP sprach. Chang hatte sich bereits vor sieben Jahren geoutet. "Meine Eltern unterstützen mich immer noch nicht. Sie wollen nicht darüber reden", sagte Chang.



Umstritten ist auch der Umgang der Behörden mit queeren Treffpunkten. Am 3. Oktober durchsuchte die Polizei die BDSM-Schwulenbar "Commander D" im Viertel Ximending und brachte 51 der 58 anwesenden Gäste zur Befragung auf die Wache. Der Besitzer wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft überstellt. Die Polizei berief sich auf einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Vorschriften zur öffentlichen Sittlichkeit (queer.de berichtete).



Bereits am folgenden Tag zogen rund 100 Menschen aus der queeren Community zum zuständigen Polizeirevier, um gegen den Einsatz zu protestieren. Betroffene werfen der Polizei übermäßige Gewalt und diskriminierende Äußerungen vor, unter anderem gegenüber einem Gast mit Behinderung. Gegen sechs Polizeikräfte wurden inzwischen Disziplinarmaßnahmen verhängt: Vier erhielten wegen unangemessener Äußerungen je zwei Verweise, der Einsatzleiter wurde sanktioniert, weil er nicht rechtzeitig eingegriffen hatte, der Leiter der zuständigen Wache wegen mangelnder Aufsicht.



Der Ärger darüber war auch auf der Pride-Demo zu spüren. Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an von der oppositionellen Kuomintang, der in der Vergangenheit selbst am Marsch teilgenommen und seine Unterstützung für die LGBTI-Community bekundet hatte, stellt sich bei der Kommunalwahl am 28. November zur Wiederwahl. Er kam gegen Ende der Parade und blieb etwa 15 Minuten. Laut Reuters empfingen ihn Demonstrierende mit Rufen wie "Keine Razzien in Schwulenbars". Chiang bekräftigte seine Entschuldigung, die er bereits am 5. Oktober ausgesprochen hatte. Nach Angaben der Stadt ermittelt zudem die Staatsanwaltschaft. Gemeinsam mit queeren Gruppen sollen außerdem Leitlinien für Polizeieinsätze erarbeitet werden.



Die Taiwan Rainbow Civil Action Association forderte beim Pride eine transparente Aufarbeitung und verbindliche Regeln für die Polizei. Die Öffnung der Ehe habe zwar die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare gesichert, sagte der Vorsitzende Tai Yu-hsun. Doch die Gesellschaft verstehe queere Menschen noch nicht ausreichend und behandle sie im Alltag nicht fair. (dd)



Taiwan Pride 2026

71 Bilder Galerie:71 Bilder











