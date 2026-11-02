Eisenman, Fratino, Tillmans: Queere Kunst in "In My Head"

02. November 2026

Seit Freitag zeigt das Museum Brandhorst in München die neue Ausstellung "In My Head. Künstlerische Positionen der Gegenwart".



Bis zum 30. Mai 2027 sind im Erdgeschoss Werke von acht Künstler*innen zu sehen: Nicole Eisenman, Jana Euler, Louis Fratino, LaToya Ruby Frazier, Deana Lawson, Martine Syms, Wolfgang Tillmans und Kara Walker. Darunter sind laut Museum zahlreiche Neuerwerbungen sowie Arbeiten, die zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden.

- Werbung -



Mit Eisenman, Fratino und Tillmans sind gleich drei queere Kunstschaffende vertreten. In den figurativen Gemälden von Nicole Eisenman spielen queeres Leben, Gemeinschaft und Begehren eine zentrale Rolle. Der US-Maler Louis Fratino widmet sich in seinen Bildern vor allem der Intimität und dem Alltag schwuler Männer. Der deutsche Fotograf Wolfgang Tillmans, der im Jahr 2000 als erster Fotograf den renommierten Turner Prize erhielt, hält seit den Neunzigerjahren Clubkultur, Freundschaft und Zärtlichkeit fest.



Louis Fratino, Garden at Dusk, 2024, Udo und Anette Brandhorst Sammlung © Louis Fratino, Courtesy the artist and Galerie Neu, Berlin (Foto: Jason Wyche)

Der Ausstellungstitel verweist nach Angaben des Museums auf den kreativen Prozess, "in dem Wirklichkeit im Kopf verwandelt und in Kunst überführt wird". Jeder Raum ist einer künstlerischen Position gewidmet. Malerei, Fotografie und Skulptur stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander. Die Arbeiten stammen aus der Sammlung Brandhorst sowie aus der Eva Felten Fotosammlung. Kuratiert hat die Schau Benedikt Johannes Seerieder.



"Die präsentierten Werke geben Erfahrungen von Fürsorge und Verletzlichkeit, Nähe und Begehren sowie Gewalt und Erinnerung eine künstlerische Form, die weit über das Persönliche hinausweist", heißt es in der Ankündigung. Viele der Kunstschaffenden greifen dafür auf Bilder, Formen und Erzählungen der Kunstgeschichte zurück. "Historische Bezüge dienen nicht der Rückschau, sondern eröffnen neue Möglichkeiten, die Gegenwart auszudrücken", so das Museum.



Wolfgang Tillmans, Buchholz & Buchholz Installation 1993, Courtesy of Galerie Buchholz

Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Programm mit Artist Talks, Workshops und Führungen. Am 17. März 2027 liest die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo im Museum, am 6. April 2027 ist Ozan Zakariya Keskinkılıç im Literaturhaus zu Gast. Bei der Reihe "Factory After Work" legt an mehreren Donnerstagen das Münchner Kollektiv Time Tripping im Foyer auf, das sich seit mehr als elf Jahren für Flinta-DJs einsetzt. Der erste Termin ist am 19. November. In der Dialogreihe "After Work" stellen zudem Verkäufer*innen der Münchner Straßenzeitung "BISS" ihre Lieblingswerke vor, erstmals am 26. November.



Donnerstags hat das Museum Brandhorst bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags kostet der Eintritt einen Euro. (cw)











