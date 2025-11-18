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Achille und Patroclo: Stier und Esel als schwules Paar

Bild: André B da Cruz / UNIPI
  • 03. November 2026

Auf einer Weide im äthiopischen Hochland haben Forschende eine ungewöhnliche gleichgeschlechtliche Beziehung beobachtet: zwischen einem Stier und einem Eselhengst.

Wie ein Team der italienischen Universität Pisa im Fachjournal "Current Biology" berichtet, suchten die beiden männlichen Tiere über Tage hinweg gezielt die Nähe des anderen  zärtlich wie sexuell. Es handle sich vermutlich um den ersten dokumentierten Fall einer länger andauernden sexuellen Bindung zwischen diesen beiden Arten.

Die Forschenden tauften die Tiere Achille und Patroclo  nach den Helden aus Homers "Ilias", deren enge Bindung seit der Antike auch als Liebesbeziehung gedeutet wird. Entdeckt hatte das Team das Paar zufällig: Eigentlich war es in Äthiopien, um Dscheladas zu untersuchen, eine dort heimische Affenart.

Zwischen dem 6. und 19. März 2026 zählten die Forschenden 51 Besteigungen des Esels durch den Stier, 34 davon mit Penetration. Patroclo wehrte sich dabei nicht, sondern präsentierte Achille häufig von sich aus sein Hinterteil. Daneben leckten, rieben und stupsten sich die beiden Tiere öfter und länger als andere und verbrachten die meiste Zeit dicht beieinander. Als Achille einen anderen Esel bestieg, reagierte dieser mit Abwehr und angelegten Ohren  Patroclo drängte sich dazwischen, und der Stier wandte sich wieder ihm zu.

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Mangelnde Alternativen schließen die Forschenden als Erklärung aus. Beide Tiere hätten Zugang zu Partnerinnen der eigenen Art gehabt, betonte Co-Autor André da Cruz. "Trotzdem suchten sie immer wieder einander", sagte die Ethologin Elisabetta Palagi. Die sexuellen Kontakte seien keine Einzelereignisse gewesen, sondern in eine "sehr selektive und beständige soziale Beziehung" eingebettet. Erstautorin Martina Francesconi sprach von einem Verhalten, das Teil einer umfassenderen Beziehung gewesen sei.

Welche Funktion die Beziehung hat, ist laut der Studie offen. Denkbar seien soziale Bindung, Spannungsabbau oder eine Mischung aus sozialen und sexuellen Motiven. "Die Natur hält sich nicht immer an die Grenzen, die wir um sie ziehen", so Palagi.

Gleichgeschlechtliches Sexualverhalten ist im Tierreich weit verbreitet und bei mehr als 1.000 Arten belegt, von Fadenwürmern über Pinguine bis zu Rindern. Beziehungen über Artgrenzen hinweg sind dagegen kaum dokumentiert.

Ob Achille und Patroclo noch zusammen sind, ist unklar. Die beiden Tiere gehören unterschiedlichen Besitzer*innen und trafen sich nur beim täglichen Weidegang. Nach der Beobachtung wurden sie auf verschiedene Weiden gebracht. Das Team will zurückkehren und untersuchen, ob solche artübergreifenden Bindungen häufiger vorkommen. (cw)

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