Osnabrück: Queere Figuren regeln jetzt den Fußverkehr

04. November 2026

Hand in Hand, ein Herz über den Köpfen: Am Fußgängerüberweg in der Bierstraße auf Höhe der Kunsthalle zeigt Osnabrück seit Kurzem queere Ampelfiguren.



Nach der Steckenpferdreiter-Ampel zwischen Uni-Bibliothek und Ledenhof ist es bereits die zweite Sonderedition der Stadt.



Mit der queeren Ampel setzt die Stadt einen Ratsauftrag aus diesem Jahr um. Bereits 2022 hatte der Rat Resolutionen verabschiedet, die queere Lebensrealitäten sichtbarer und sicherer machen sollen. "Die Ampel macht das queere Leben ein Stück sichtbarer im Stadtgebiet", sagt die Gleichstellungsbeauftragte Patricia Heller. Der Queerbeirat der Stadt hat den Prozess begleitet.

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Der Standort an der Einfahrt zur Altstadt ist zentral gelegen und wird von vielen Menschen zu Fuß genutzt. Zudem befasst sich die nahe Kunsthalle häufig mit queeren Themen. Gestaltet hat die Figuren Janin Arntzen, Grafikerin bei der Stadt. "Wichtig ist, dass sehr deutlich wird: Es sind Figuren zu erkennen, die bei Rot stehen und bei Grün gehen", erklärt Mike Bohne, Fachbereichsleiter Geodaten und Verkehrsanlagen. Diese Anforderung habe Arntzen gut umgesetzt. (cw)











