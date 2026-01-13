Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5453

Osnabrück: Queere Figuren regeln jetzt den Fußverkehr

Bild: Stadt Osnabrück / Janin Arntzen
  • 04. November 2026

Hand in Hand, ein Herz über den Köpfen: Am Fußgängerüberweg in der Bierstraße auf Höhe der Kunsthalle zeigt Osnabrück seit Kurzem queere Ampelfiguren.

Nach der Steckenpferdreiter-Ampel zwischen Uni-Bibliothek und Ledenhof ist es bereits die zweite Sonderedition der Stadt.

Mit der queeren Ampel setzt die Stadt einen Ratsauftrag aus diesem Jahr um. Bereits 2022 hatte der Rat Resolutionen verabschiedet, die queere Lebensrealitäten sichtbarer und sicherer machen sollen. "Die Ampel macht das queere Leben ein Stück sichtbarer im Stadtgebiet", sagt die Gleichstellungsbeauftragte Patricia Heller. Der Queerbeirat der Stadt hat den Prozess begleitet.

- Werbung -

Der Standort an der Einfahrt zur Altstadt ist zentral gelegen und wird von vielen Menschen zu Fuß genutzt. Zudem befasst sich die nahe Kunsthalle häufig mit queeren Themen. Gestaltet hat die Figuren Janin Arntzen, Grafikerin bei der Stadt. "Wichtig ist, dass sehr deutlich wird: Es sind Figuren zu erkennen, die bei Rot stehen und bei Grün gehen", erklärt Mike Bohne, Fachbereichsleiter Geodaten und Verkehrsanlagen. Diese Anforderung habe Arntzen gut umgesetzt. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Achille und Patroclo: Stier und Esel als schwules Paar (03.11.)

Eisenman, Fratino, Tillmans: Queere Kunst in "In My Head" (02.11.)

Über 170.000 Menschen beim Taiwan Pride (01.11.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Vielfalts-Ampeln
24.10.26 | Bild des Tages
Neue Vielfalts-Ampeln in Düsseldorf
08.09.26 | Schleswig-Holstein
Elmshorn: Shitstorm wegen queerer Ampelpaare
04.09.26 | Nach rechtlicher Prüfung
Düsseldorf bekommt queere Ampeln
20.03.26 | Lichtsignalanlagen
Es begann mit queeren Pärchen: Besondere Ampelmotive auf dem Vormarsch
20.01.26 | "Offenkundig schwulenfeindlich"
Hildesheimer Ratsherr zieht gegen Vielfalts-Ampeln nach Karlsruhe
13.01.26 | Bild des Tages
Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen
Neu auf queer.de
Video des Tages
Shakes, Cremes und die erste Liebe
Gewinnspiel
Charity & Sylvia
Benefizgala
Künstler gegen Aids: Fast 193.000 Euro für die Berliner Aids-Hilfe
Trans Gesundheit
Wer zahlt künftig für die Transition?
Podcast "Zwischen den Zeilen"
Homophobe Anspielungen? Schreyl bedauert sein Schweigen zu Bohlen
Bild des Tages
Osnabrück: Queere Figuren regeln jetzt den Fußverkehr
Mitglieder­versammlung
Berliner CSD will WorldPride im Koalitionsvertrag
Interview
Katy Bähm: "Queere Sichtbarkeit muss sich natürlich anfühlen"