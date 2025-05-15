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Soufiane Ababris Hommage an Fassbinders Lover

Fassbinder imagining a gay cruising scene in Marrakech, 2025, Colored pencil on paper (Bild: Simon Vogel / Courtesy Dittrich & Schlechtriem, Berlin/Cologne © Soufiane Ababri)
  • 05. November 2026

Mit einer Ausstellung über Intimität, Migration und queeres Leben in der Diaspora ist der marokkanische Künstler Soufiane Ababri erstmals mit einer Einzelschau in Köln zu sehen.

"The Alis' Narrative" läuft bis zum 30. Januar 2027 in der Galerie Dittrich & Schlechtriem in der Roonstraße 108, die Eröffnung ist am Freitag, 6. November, von 18 bis 21 Uhr.

Der Titel verweist auf Rainer Werner Fassbinders Film "Angst essen Seele auf" (1974) über die Liebe der Witwe Emmi zu dem marokkanischen Gastarbeiter Ali. Gespielt wurde Ali von El Hedi ben Salem, damals Fassbinders Lebensgefährte. Ababri setzt die Figur in den Plural und erzählt laut Galerie "von Menschen, die an einem Ort leben und dort trotzdem fremd bleiben".

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Seine farbstarken Buntstiftzeichnungen entstehen im Bett liegend. Ababri verlagere damit "bewusst das künstlerische Schaffen vom vertikalen Raum des Ateliers in den horizontalen, privaten Raum des Schlafzimmers", schreibt der Kurator Daniel Blanga Gubbay im Essay zur Ausstellung. Der Plural im Titel markiere eine Verschiebung: "Dies hier sind nicht Erzählungen über die Alis, sondern die Erzählung der Alis".

Neben den Zeichnungen zeigt Ababri neue bemalte Paravents aus Holz. Sie teilen den Raum, ohne ihn zu schließen, und verhandeln so, was sichtbar sein darf und was verborgen bleibt. Ababri wurde 1985 in Rabat geboren und lebt zwischen Tanger und Paris. 2024 hatte er eine Einzelausstellung im Londoner Barbican Centre. (cw)

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