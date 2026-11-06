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Pralle Kerle für 2027

Bild: Lucas Entertainment / Salzgeber
  • 06. November 2026

Wer beim Blick auf den Kalender gern ins Schwitzen kommt, dürfte an "Lucas Men International 2027" Gefallen finden.

Zwölf Top-Darsteller des bekannten Pornolabels lassen darin alle Hüllen fallen  und zeigen sich obendrein sichtlich einsatzbereit. Das oben abgebildete Augustmotiv mit Jeffrey Lloyd und Diego Tebas mussten wir aus Jugendschutzgründen allerdings etwas zurechtstutzen...

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Gegründet wurde Lucas Entertainment 1998 von Adult-Legende Michael Lucas in New York. Heute zählt es zu den größten schwulen Pornostudios der Welt und ist für aufwändige Produktionen mit hohem Budget bekannt. Nach eigenen Angaben ist "La Dolce Vita" aus dem Jahr 2006 der teuerste Gay-Porno, der jemals gedreht wurde.

Der durchgehend farbige Wandkalender im Format 30 x 42 Zentimeter ist bei Salzgeber erschienen und kostet bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) derzeit 20,99 Euro. (cw)

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