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Zwölf Monate queeres Leben

  • 07. November 2026
Bild: Rory Midhani

Der Berliner Künstler und Illustrator Rory Midhani hat einen Kalender für 2027 veröffentlicht  für die zwölf Monatsblätter hat er seine Lieblingswerke ausgewählt.

Jedes Motiv zeigt auf seine Weise eine Szene aus dem queeren Leben. Zu sehen sind etwa zwei kuschelnde Lederbären, ein wimmelnder FKK-Strand, zwei Cowgirls hoch zu Ross, Vampire in Lederkluft unter pinkem Vollmond und eine bärtige Dragqueen mit Zigarette. Im Dezember schickt Midhani einen augenzwinkernden "Gruss vom Krampus!".

Der quadratische Kalender im Format 21 mal 21 Zentimeter ist auf 135-Gramm-Design-Offsetpapier gedruckt und hat ein Loch zum Aufhängen. Er kostet 15 Euro und kann direkt auf der Website des Künstlers bestellt werden.

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Wer queer.de regelmäßig liest, kennt Midhanis Stil: 2023 gestaltete er zum 20. Geburtstag unseres Portals das queer.de-Poster, dessen Motiv seitdem auch unsere Social-Media-Profile ziert.

Rory Midhani arbeitet mit Mixed Media und gestaltet Wandbilder, Gemälde und Illustrationen. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten stehen queere und trans Menschen  mit einem Schwerpunkt auf Feiern und Freiheit. Seine Werke wurden in Publikationen und Ausstellungen in Europa sowie in Nord- und Südamerika gezeigt, als Illustrator ist er für eine internationale Kundschaft tätig. Arbeiten von ihm befinden sich unter anderem in den Sammlungen der Tom of Finland Foundation, des Schwulen Museums in Berlin und des Center for the Study of Political Graphics. (cw)

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