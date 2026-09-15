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Was ein trans Junge auf Grindr erlebt

Bild: Jörg Landsberg
  • 08. November 2026

Das Berliner Ensemble zeigt ab 14. November die Solo-Show "T-Boy on Grindr" über einen trans Teenager auf der schwulen Dating-App.

T-Boy (João d'Orey) wird auf Grindr immer wieder mit einer Realität konfrontiert, die seinen Körper nicht als männlich wahrnimmt, und begibt sich auf eine turbulente Heldenreise mit Monolog, Gesang und Tanz.

Das Stück wolle Räume eröffnen, in denen Trans-Sein "weder Enthüllung noch Problem ist, sondern selbstverständlicher Teil von Begehren, Intimität und Gemeinschaft", heißt es in der Ankündigung des Berliner Ensembles. Zugleich frage die Inszenierung, welche Normen diese Prozesse strukturieren und wie queere Menschen heteronormative Vorstellungen von Begehren und Körperwahrnehmung neu schreiben können.

In seinem ersten Solo verbindet der deutsch-portugiesische Schauspieler, Autor und Performancekünstler João d'Orey eigene Erfahrungen mit Musik und Tanz. Regie führt die Schauspielerin Malaya Stern Takeda, die mit der Arbeit ihr Regiedebüt gab. Den Text haben beide gemeinsam geschrieben, die Musik stammt von Ralph Heidel und d'Orey, die Choreografie von Steven Fast.

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"T-Boy on Grindr" entstand 2023 zunächst als musikalische Arbeit und wurde anschließend gemeinsam mit Stern Takeda am Maxim Gorki Theater zu einer Theaterproduktion weiterentwickelt, wo sie im Juni 2025 Premiere feierte. Seitdem war die Show unter anderem in Bangkok, New York, Prag, Athen und Bratislava zu sehen.

D'Orey studierte Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg und spielte zuletzt am Schauspielhaus Bochum die Hauptrolle in "Grelle Tage". Vor der Kamera war er unter anderem in der Apple-TV-Serie "KRANK Berlin" zu sehen. Stern Takeda, 1997 in Tokio geboren und in Berlin aufgewachsen, absolvierte die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und gehörte unter anderem zum Cast der Paramount+-Serie "Parallel Me".

Gespielt wird in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Für die Premiere am 14. November um 20 Uhr im Neuen Haus sind laut dem Theater noch Restkarten erhältlich. Die zweite Vorstellung am 15. November ist bereits ausverkauft, weitere Termine stehen am 20. und 21. Dezember auf dem Programm. (cw)

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