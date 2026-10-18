Zwölf Monate Karibik-Hitze: BelAmi trifft Corbin Fisher

09. November 2026

Die intimen Fotos, die Björn Koll am Rande eines gemeinsamen Pornodrehs der Studios BelAmi und Corbin Fisher in Kolumbien gemacht hat, gibt es jetzt auch als Wandkalender für das Jahr 2027.



Im Juni hatte der Salzgeber-Chef seine Aufnahmen bereits als Bildband "Cartagena Diaries" veröffentlicht  sein erstes Buch als Fotograf (queer.de berichtete). Zwei Wochen lang durfte er die Dreharbeiten der Studios aus Prag und Reno in einem Kolonialpalast in Cartagena de Indias begleiten. Mehr als das Geschehen vor der Filmkamera interessierte ihn dabei das, was dazwischen passierte: Models, die in den Drehpausen dösen, herumalbern oder für ihn posieren.

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Der Kalender versammelt eine Auswahl dieser Momentaufnahmen im großen Format von 42 mal 30 Zentimetern. Der Verlag verspricht für jeden Monat ein fotografisches Carpe diem  lustvoll, verführerisch und authentisch.



"Cartagena Diaries 2027" ist bei Salzgeber erschienen (ISBN 978-3-95985-758-1) und aktuell für 21,27 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





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