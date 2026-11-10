10. November 2026

Mit dem Bildband "Als Dortmund ein Vorort von London war" veröffentlicht der queere Filmemacher Benjamin Reding erstmals Fotografien, die er als Jugendlicher in seiner Heimatstadt aufgenommen hat.



Lange bevor er mit "Oi! Warning" bekannt wurde, war Reding zwischen 1986 und 1989 mit der Kamera in der Dortmunder Subkultur unterwegs. Jahrzehntelang lagen die Bilder unveröffentlicht im Archiv.



Das Dortmund der späten 1980er Jahre war geprägt von Zechensterben, Leerstand und Aufbruch. Reding setzt dem ein Gegenbild zur damals üblichen medialen Darstellung von Jugendkultur entgegen: Seine Aufnahmen zeigen Freund*innen, Musiker*innen, Subkulturen und urbane Orte, eine Szene zwischen Pop, Inszenierung, Begehren und Selbstbehauptung.



Die Bildwelten Londons standen dabei sichtlich Pate, verankert bleiben die Fotos aber im Ruhrgebiet. Dortmund wird so zum Projektionsraum für Diversität, Rollenwechsel und jugendliche Avantgarde. Der Band erlaube einen überraschend aktuellen Blick auf eine Zeit, in der sich Möglichkeiten von Identität und Zugehörigkeit "bereits bildlich abzeichneten, bevor sie gesellschaftlich benannt waren", heißt es in der Verlagsankündigung.

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Reding wurde 1969 in Dortmund geboren. Nach einem Studium der Archäologie und Kunstgeschichte in Bochum ließ er sich in Stuttgart zum Schauspieler ausbilden. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Dominik drehte er "Oi! Warning" (1999) über einen jungen Skinhead, der sich zu einem Punk hingezogen fühlt. Der Film gewann den Max-Ophüls-Preis und wurde zum queeren Kultfilm. Es folgte "Für den unbekannten Hund" (2007).



Als Fotograf hielt Reding junge Wandergesell*innen auf der Walz fest, seine Serie "Kluft & Haut" gehört seit 2022 zur Sammlung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Auch in der Berliner Szene der 1990er Jahre mischte er mit: Beim CSD 1997 saß er auf dem legendären "Rattenwagen", der mit einem Schlammbad gegen die Kommerzialisierung der Parade protestierte (queer.de berichtete).



Der Bildband mit 68 Farb- und 34 Schwarzweiß-Abbildungen ist im Oktober erschienen und zum Preis von 32 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

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