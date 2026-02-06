Nackt und offen: "Elska" verliebt sich in Vancouver

11. November 2026

Nach Toronto, Montréal und Regina hat das schwule Fotomagazin "Elska" Kanada erneut besucht: Die 62. Ausgabe führt an die Westküste nach Vancouver.



Die Stadt gilt mit ihrer Kulisse aus Bergen, Meer, Regenwald und glänzenden Hochhäusern als eine der schönsten der Welt. Für "Elska"-Gründer und -Herausgeber Liam Campbell war es dennoch keine Liebe auf den ersten Blick.



"Vancouver ist unbestreitbar wunderschön, aber ich fand es anfangs überraschend schwierig, einen Zugang zu finden", sagt Campbell. "Der ständige Regen, die Kälte und einige sehr sichtbare soziale Probleme haben es mir schwer gemacht, hinter die Oberfläche zu blicken." Geändert hätten das die Männer, die er getroffen habe: "Ihr Mitgefühl, ihr Bewusstsein für das, was um sie herum geschieht, und die echte Fürsorge, die sie füreinander zeigten, haben mich wirklich berührt. Das hat mich am Ende dazu gebracht, mich in Vancouver zu verlieben."

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Wie immer bei "Elska" stehen keine Models im Mittelpunkt, sondern ganz gewöhnliche Männer aus der Stadt. Alle elf wurden in zwei Umgebungen fotografiert: angezogen draußen in ihrem Alltag in Vancouver  und zu Hause in deutlich freizügigerem Zustand. Vancouver ist dabei eine der wenigen "Elska"-Ausgaben, in der sich ausnahmslos alle Teilnehmer komplett nackt zeigen. Eine Auswahl der Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Ich finde diese gemeinsame Bereitschaft, sich zu öffnen, etwas ziemlich Schönes", so Campbell. "Bei den Fotos geht es nicht darum, provokant zu sein, sondern darum, Menschen so zu zeigen, wie sie sind, ohne etwas zu verstecken."



Cover der neuen Ausgabe

Unter den Kapiteln finden sich auch zwei besonders intime Paar-Shootings, die Einblick in die Zuneigung und Verbundenheit der Männer geben. Die meisten begleitenden Texte haben die Porträtierten selbst geschrieben  über ihre Gedanken, Erfahrungen und das Leben in ihrer Stadt. Campbell steuert zudem Reisetagebücher bei, die hinter die Kulissen der Entstehung des Hefts blicken lassen.



"Elska Vancouver" ist ab sofort über elskamagazine.com sowie in ausgewählten Buchhandlungen weltweit erhältlich. Parallel erscheint das Begleitheft "Ekstra Vancouver" mit Hunderten Seiten zusätzlicher Fotos, Hintergrundgeschichten und einem weiteren Mann aus Vancouver. (cw)



Best of Elska Vancouver

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