Joshua zieht blank

12. November 2026

Die Münchner Galerie Kunstbehandlung zeigt im kommenden Monat die Werkserie "Joshua" des Malers Pierre-Etienne Lenoir.



Die Kabinettausstellung ist vom 3. bis 24. Dezember 2026 zu sehen und widmet sich einem jungen Mann, der keine Scham zu kennen scheint: Joshua zieht sich mitten im Gespräch das Hemd aus, läuft halb angezogen durch den Raum oder kommt aus der Dusche, ohne das Bedürfnis zu verspüren, sich zu bedecken.



In seinem markanten Stil zwischen Kubismus, Art déco und grafischer Erzählkunst zerlegt Lenoir die Wirklichkeit in malerische Facetten. Bild für Bild setzt sich sein Modell, legt sich hin, zieht sich aus, trocknet sich ab oder wartet. Manche Posen wirken für den Maler inszeniert, andere wie in einem intimen Moment eingefangen. Joshuas Haltung verändert sich dabei kaum: Nackt versucht er sich nicht mehr zu verbergen als angezogen.

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Ist Joshua Modell und Muse  oder eher ein Typus, ein Idealbild? Lenoir seziert seine Charakterzüge akribisch und macht sie für das Publikum erlebbar. Wenn Joshua einen Raum betritt, fällt er auf; er bewegt sich fast überall so, als wäre er längst zu Hause. Die schrittweise, vorsichtige Annäherung führt dazu, dass man sich bald fragt, wie lange man Joshua eigentlich schon kennt.



Pierre-Etienne Lenoir, Morgenkaffee, 2026

Die Vernissage findet am Donnerstag, 3. Dezember 2026, ab 18 Uhr statt. Danach ist die Ausstellung donnerstags, freitags und samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Galerie, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, liegt in der Müllerstraße 40 im Glockenbachviertel. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Kunstbehandlung. (cw)











