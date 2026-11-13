Überraschungsgast Merkel bei queerer Filmpremiere

13. November 2026

Bild: IMAGO / Eventpress / Kratsch

Angela Merkel (72) hat sich in Berlin bei einer Filmpremiere gezeigt. Als "Lieblingsmenschen" über einen schwulen Flüchtling und eine 101-Jährige vorgeführt wurde, war die Altkanzlerin dabei.



Bilder von der Hauptstadt-Uraufführung am Mittwochabend im Kino in der Kulturbrauerei zeigen Merkel in einem dunkellila Blazer, zu dem sie eine graue Hose kombinierte. Die ehemalige Bundeskanzlerin ließ sich auch mit Schauspielerin Katharina Thalbach (72) ablichten, die eine der Hauptrollen in dem Film spielt. Neben ihr ist Bardo Böhlefeld (38) in "Lieblingsmenschen" zu sehen, auch er feierte in Berlin bei der Aufführung des Films mit.

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"Lieblingsmenschen" handelt von der außergewöhnlichen Freundschaft von Agnes und Amir. Der Film ist inspiriert von einer wahren Geschichte: Amir ist 31, schwul und gerade aus dem Iran geflüchtet. Agnes ist 101, ein Berliner Original und immer noch zu jung für das Altersheim, wie sie findet. Die beiden ziehen zusammen, werden Freund*innen  und retten einander das Leben (queer.de berichtete).



Die Weltpremiere von "Lieblingsmenschen" gab es am 28. Juni beim 43. Filmfest München. Am 19. November kommt der Film in die Kinos. Eine ausführliche Besprechung folgt, offizielle Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



| Direktlink | Trailer zum Film

Angela Merkel lässt sich nicht allzu oft in der Öffentlichkeit sehen. Seit fünf Jahren ist sie nicht mehr Bundeskanzlerin. Wie ihr Alltag heute aussieht, erzählte die ehemalige Regierungschefin im Oktober im Gespräch mit Johannes B. Kerner (61). In einer Folge der Talk-Reihe "Bestbesetzung" sagte sie: "Ich habe ein Büro und sage manche Verpflichtungen zu, bin viel auf Lesereisen." Es sei "jetzt nicht das ganz normale Leben einer Rentnerin, aber es ist zum Teil das Leben einer Rentnerin". (cw/spot)



Lieblingsmenschen  Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir

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