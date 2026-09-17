"Queer, Life, Freedom": Die bewegende Geschichte einer Flucht

14. November 2026

Die Hamburger Frappant Galerie zeigt vom 21. bis 29. November Fotos des queeren Iraners Ashkan Shabani, der in seiner Heimat zum Tode verurteilt wurde.



Unser Bild des Tages zeigt den türkisfarbenen Rollkoffer, in dem Shabani seinen gesamten Besitz trug, als er nach Deutschland kam, um Asyl zu beantragen. Die herbstliche Allee, auf der er steht, führt zu einer Geflüchtetenunterkunft am Rand der niedersächsischen Kleinstadt Bramsche.



Die Aufnahme stammt aus Shabanis Fotoserie "Queer, Life, Freedom", die Teil der Gruppenausstellung "Abw. v. § 71 AsylG" ist. Darin erzählt der Fotograf seine eigene Geschichte: Er wurde von seiner Familie verstoßen, wegen seiner Sexualität im Iran zum Tode verurteilt und musste vor Gewaltandrohungen fliehen  zunächst in die Türkei, dann nach Deutschland. Die Bilder zeigen die Brutalität der Flucht ebenso wie Momente von Nähe: zärtliche Berührungen und einen innigen Kuss, ekstatischen Tanz, rot beleuchtete Demonstrierende, aber auch die Silhouetten Erhängter.

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Neben Shabani sind in der Frappant Galerie Arbeiten von Robert Bostantzis Diamantopoulos, Georg Juranek und Sudabe Yunesi zu sehen. Mit Installation, Skulptur, Fotografie, Videospiel und politischem Plakat stellt die Ausstellung Vorstellungen fester, natürlicher Grenzen und homogener nationaler Identität infrage. Sie handelt von Gewalt und Tortur an Grenzen, von Flucht und Sterben  "und von all jenem Leben, das ihr trotzt", wie es in der Ankündigung heißt.



Der Titel greift die Zitierweise juristischer Verweise auf: Wird ein Asylantrag in Deutschland unanfechtbar abgelehnt, ist eine erneute Prüfung nur über einen Folgeantrag nach Paragraf 71 des Asylgesetzes möglich. Seit der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems müssen Geflüchtete dafür neue Umstände darlegen, die ihre Aussicht auf Schutz erheblich erhöhen  sonst gilt der Antrag als unzulässig. Die Ausstellung sucht dagegen nach Formen des Beweisens und des Einspruchs jenseits des rechtlich vorgesehenen Verfahrens. Kuratiert wurde sie von Sophie McCuen-Koytek, gefördert wird sie von der Hamburgischen Kulturstiftung und der Behörde für Kultur und Medien.



Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, den 20. November 2026 um 19 Uhr mit einem Vortrag und einer Gesprächsrunde mit der Initiative SoliAsyl. Die Frappant Galerie (Zeiseweg 9, Hamburg-Altona) ist dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. (cw)











