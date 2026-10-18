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Jeden Monat ein neuer sexy Liebhaber

Bild: Bild: Attila Kiss / Salzgeber
  • 15. November 2026

Mit "Boyfriend of the Month 2027" hat der Fotograf Attila Kiss einen neuen Wandkalender mit zwölf jungen Männern aus seiner Wahlheimat Budapest herausgebracht.

Die Models zeigen sich hüllenlos und ohne Scheu, sie flirten und spielen mit der Kamera. Jedes Motiv sei "eine Liebeserklärung" an die männliche Physis und an den Charme urbaner Jugend, heißt es in der Beschreibung des Salzgeber-Buchverlags. Der Kalender sei eine Einladung, "sich jeden Monat neu zu verlieben".

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Kiss wurde in der damaligen Tschechoslowakei geboren und lebt seit 2003 in der ungarischen Hauptstadt. Bekannt wurde er als offizieller Fotograf des Erotik-Labels BelAmi, dessen Bildsprache er maßgeblich prägte. Vor einem Jahr erschien bei Salzgeber mit "Boys from Budapest" sein erster eigener Bildband (queer.de berichtete).

Vom November-Motiv mit Model Greg zeigen wir aus Jugendschutzgründen nur einen Ausschnitt.

Der Wandkalender "Boyfriend of the Month 2027" umfasst 14 Seiten im Format 42 x 30 Zentimeter (ISBN 978-3-95985-748-2) und ist aktuell für 19,09 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

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