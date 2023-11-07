Ein Jahr voller Bauarbeiter, Cops und Seeleute

16. November 2026

Auch 2027 muss niemand auf Tom of Finland verzichten: Salzgeber bringt erneut einen Wandkalender mit zwölf Zeichnungen des legendären Künstlers heraus.



Bauarbeiter, Biker, Polizist, Ledermann, Sportler und Seemann  die "Tom's Men" mit ihren breiten Schultern, engen Hosen, großen Beulen und selbstbewussten Blicken sind längst Ikonen der schwulen Popkultur. Der Künstler habe Fantasien geschaffen, "die die Fotografie nicht wiedergeben kann", heißt es treffend in der Verlagsbeschreibung.

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Hinter dem Pseudonym steckte der Finne Touko Laaksonen (1920-1991), der ab den 1950er Jahren mit seinen Zeichnungen das Bild des selbstbewussten, maskulinen schwulen Mannes prägte  zu einer Zeit, als Homosexualität in vielen Ländern noch strafbar war. Heute hat sein Werk eine riesige internationale Fangemeinde, und auch sein Heimatland ehrt ihn: 2014 brachte die finnische Post sogar Briefmarken mit seinen Motiven heraus.



Der Wandkalender "Tom of Finland 2027" im Format 42 x 30 cm ist ein Must-Have für alle Fans  und für alle, die es noch werden wollen. Er ist aktuell für 20,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link )erhältlich. (cw)





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