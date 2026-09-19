17. November 2026

Phin Mindner hat am Freitagabend im Wiesbadener Schloss Biebrich den Hessischen Preis für Lesbische Sichtbarkeit erhalten  für das Theaterprojekt "Historians say they were just friends. Eine Ode an Butches, Dykes, Femmes und Queers" in Marburg.



Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung überreichte Sozialministerin Heike Hofmann (SPD). "Es braucht viel Engagement, Mut und Kraft, um gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen als kulturschaffende Person Themen voranzubringen, die nicht der gesellschaftlichen Mehrheitsnorm entsprechen", sagte sie. "Phin Mindners Arbeit zeigt eindrucksvoll, wie Kunst Vielfalt erfahrbar machen kann." Die Entscheidung der Jury war vergangene Woche bekannt geworden (queer.de berichtete).



Aus der Inszenierung am Hessischen Landestheater Marburg ist der Bar-Abend "Pink Butch Inn" hervorgegangen, der sich inzwischen als Safe Space für die queer-lesbische Community etabliert hat. "In einer Zeit, in der viele lesbische Bars schließen müssen, ist es umso wichtiger, dass wir Orte der Begegnung und des Miteinanders schaffen, an denen queer-lesbische Lebensrealitäten nicht in Frage gestellt, sondern geschätzt und gefeiert werden", sagte Hessens Antidiskriminierungsbeauftragte Berivan Dahl bei der Verleihung. Während der Proben entstand zudem ein Denk- und Archivraum mit persönlichen Geschichten lesbisch-queerer Menschen. Die Materialien sollen nach der Abschlussvorstellung an das Frankfurter LUQS  Lesbenarchiv und queere Sammlung übergeben werden.

- Werbung -



Im Vorfeld hatte der Verein Despierta die Vergabe scharf kritisiert  seine Vorstandsvorsitzende war selbst für den Preis nominiert gewesen. Der Verein bemängelte ein angeblich intransparentes Auswahlverfahren und nannte die Auszeichnung "demütigend", weil sie an eine Person gehe, "die wir als Mann wahrnehmen". Das Sozialministerium wies die Kritik zurück: Laut Konzept des Preises sei die Selbstbezeichnung als lesbisch maßgeblich, unabhängig von der geschlechtlichen Identität (queer.de berichtete).



Der Hessische Preis für Lesbische Sichtbarkeit wird seit 2020 alle zwei Jahre vergeben. Erste Preisträgerin war Veronica "Vera" King, 2022 folgte Ricarda "Ricky" Wild (queer.de berichtete). Zuletzt wurde 2024 Nicole Peinz ausgezeichnet (queer.de berichtete). (cw)











