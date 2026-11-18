18. November 2026

Florian Hetz: Excoriatio (Francois), Berlin, 2024 © Florian Hetz Courtesy Dittrich & Schlechtriem, Berlin / Cologne

Der Fotograf Florian Hetz, bekannt für seine Bilder männlicher Körper, zeigt ab kommenden Monat bei Dittrich & Schlechtriem in Berlin-Mitte die neue Ausstellung "nothing personal. but there will be signs...".



Es ist die erste Einzelausstellung des Berliners in der Galerie in der Linienstraße 40. Die Eröffnung findet am Freitag, den 4. Dezember von 18 bis 20 Uhr statt, danach ist die Schau bis zum 27. Februar 2027 dienstags bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.



Diesmal weitet sich Hetz' Blick. Neben die vertrauten Nahaufnahmen von Haut, Torsi und Berührungen treten beschädigte Gebäude, urbane Landschaften und scheinbar beiläufige Gegenstände. Ein blau unterlaufenes Auge, eine in die Dunkelheit gebeugte Figur, das Fragment einer zerstörten Fassade: Die Bilder wirken wie Vorzeichen von etwas, das sich noch nicht benennen lässt. Großformatige Abzüge stehen einem Raster aus zehn kleineren Arbeiten gegenüber, kühles, fast klinisches Licht wechselt mit gezielt gesetzten Akzenten intensiver Farbe.

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Es geht um die Brüchigkeit der Ordnungen, die unser Leben strukturieren, und um die Frage, was entsteht, wenn sie nicht mehr tragen. Hetz greift dabei auf religiöse Bildtraditionen zurück, in denen Verletzung, Opfer und Erneuerung untrennbar zusammengehören.



Für ein queeres Publikum liegt dieser Gedanke nah: Begehren und Intimität als etwas Verletzliches, das sich in einer Welt behaupten muss, deren Gewissheiten ins Rutschen geraten. Und zugleich die Möglichkeit, dass gerade dort, wo alte Strukturen ihre Verbindlichkeit verlieren, Raum für andere Formen des Fühlens und Zusammenlebens entsteht.



Zur Fotografie kam Florian Hetz 2007, nachdem eine Enzephalitis sein Gedächtnis und sein Zeitempfinden verändert hatte. Die Kamera war zunächst ein Mittel, flüchtige Momente festzuhalten. Daraus wurde eine künstlerische Praxis über Erinnerung, Begehren und Intimität. Seine Arbeiten waren unter anderem in Berlin, London, Paris, Mailand, Los Angeles, New York und Antwerpen zu sehen. Seine Ausstellung "Unusual Experiences" in der Everyday Gallery in Antwerpen stand auf der Longlist des Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2025. Im selben Jahr realisierte er seine erste Videoarbeit für die Oper "Maria Stuarda" bei den Salzburger Festspielen. Bisher sind drei Monografien erschienen: "The Matter of Absence" (2016), "ZWEI" (2020) und "AIKO" (2021). (cw)











