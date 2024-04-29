19. November 2026

Das Spagat Theater in München nimmt ab dem 25. November seine gefeierte Inszenierung von Kim de l'Horizons preisgekröntem Roman "Blutbuch" wieder auf  als Monolog mit Lucy Wirth in der Regie von Florentina Tautu.



Gespielt wird am 25., 26., 27. und 28. November sowie am 4. und 5. Februar 2027, jeweils um 19.30 Uhr im Spagat Theater am Bauhausplatz 3 in Schwabing-Nord. Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 18 oder 12 Euro. Das Theater empfiehlt die rund 90-minütige Vorstellung ab 16 Jahren, da sie explizite sexuelle Schilderungen und sensible Inhalte enthält.



Im Zentrum steht Kim, die*der sich weder als Mann noch als Frau identifiziert. Aufgewachsen in einem Schweizer Vorort, lebt Kim inzwischen in Zürich, ist den kleinkarierten Strukturen der Herkunft entkommen und fühlt sich im eigenen nonbinären Körper und mit der eigenen Sexualität wohl. Doch dann erkrankt die Großmutter an Demenz, und Kim beginnt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen: Warum gibt es nur bruchstückhafte Erinnerungen an die eigene Kindheit?

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"Blutbuch" erzählt von Identität, familiären Verstrickungen und gesellschaftlichen Normen. Die Erzählfigur stemmt sich gegen die Schweigekultur der Mütter und forscht nach der weiblichen Blutslinie. Sie bewegt sich durch Biografien, Erinnerungen und kollektive Traumata  "es geht um das Suchen, das Werden, das Finden", so das Theater.



Bei der Premiere im November 2025 wurde die Produktion von der Kritik gelobt. Die "Süddeutsche Zeitung" sprach von einem "sehr überzeugenden Abend", der "Münchner Merkur" schrieb, man folge der Darstellerin "atemlos", und der "Donaukurier" nannte die Inszenierung eine "Ein-Mensch-Tour de Force".



Der Roman "Blutbuch" wurde 2022 mit dem Deutschen und dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Kim de l'Horizon war damit die erste nichtbinäre Person, die den Deutschen Buchpreis erhielt (queer.de berichtete). Das Buch wurde in 17 Sprachen übersetzt und bereits an zahlreichen Bühnen adaptiert. In diesem Jahr gewann Kim de l'Horizon zudem mit dem Stück "Die kleinen Meerjungraun" den Mülheimer Dramatikpreis (queer.de berichtete). (cw)











