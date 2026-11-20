20. November 2026

Der Filmverleih MUBI hat das deutsche Hauptplakat zu "Ein langer Winter" veröffentlicht: Andrew Haighs Drama mit Fred Hechinger als jungem schwulen Farmer in den Rocky Mountains der 1950er Jahre startet am 18. Februar 2027 bundesweit im Kino.



Der Regisseur von "Weekend", "Looking" und "All of Us Strangers" verfilmt eine Erzählung des irischen Schriftstellers Colm Tóibín und verlegt die Handlung aus den spanischen Pyrenäen nach Colorado. 1951 ist Mikes jüngerer Bruder Tommy (Kit Connor) im Koreakrieg stationiert, seine Mutter Louise (Caitríona Balfe) leidet unter dem abgeschiedenen Leben, das Vater Lester (Ebon Moss-Bachrach) der Familie aufgezwungen hat.

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Als Louise in der verschneiten Wildnis verschwindet, stellt Jimmy (D'Pharaoh Woon-A-Tai) Mikes Welt auf den Kopf. Der junge Indigene soll im Haushalt helfen und eröffnet Mike eine neue Perspektive auf sich selbst. Eine klassische Romanze sollte der Film bewusst nicht werden, wie Haigh im Gespräch mit queer.de sagte. Außerdem spielt Martin Freeman mit.



| Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Nach der Weltpremiere beim Festival in Telluride lief "Ein langer Winter" unter anderem in Toronto, New York und London. Seine Deutschlandpremiere feiert der Film am 4. Dezember bei Around The World in 14 Films in Berlin, Andrew Haigh wird dabei anwesend sein (queer.de berichtete). (cw)



A Long Winter

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