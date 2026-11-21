21. November 2026

Der Berliner Verlag Salzgeber hat den Wandkalender "The Men of Falcon 2027" mit Models der legendären Falcon Studios veröffentlicht.



"Mit den sexy Männern von Falcon ist ein heißes Jahr garantiert", verspricht der Verlag. Auf den zwölf Monatsblättern präsentiert das Studio sowohl ikonische Models als auch seine aktuellen Stars  laut Salzgeber "Traumtypen, die alles entblößen". Das Dezember-Motiv mit Seth Peterson und Sean Xavier zeigen wir aus Jugendschutzgründen nur als Ausschnitt.

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Falcon wurde 1971 von Chuck Holmes in San Francisco gegründet und zählt bis heute zu den bekanntesten Marken der schwulen Erwachsenenunterhaltung. Neben Filmen bringt das Studio jedes Jahr auch einen eigenen Kalender heraus.



Der Kalender umfasst 14 Seiten im Format 42 x 30 Zentimeter (ISBN 978-3-95985-759-8). Aktuell kostet er 20,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ). (cw)





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